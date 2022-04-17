Хроника путинской войны против Украины. Защитники Мариуполя отказываются сдаваться

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 апреля.

На 53-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 17 апреля (время вильнюсское).

14:45

Британский премьер Борис Джонсон поздравил христиан с Пасхой. Кроме того, он обратился к украинцам на украинском языке. "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу вы все, что уповаете на Господа", - сказал политик.

Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всї, що вповаєте на Господа. 2/2 pic.twitter.com/mA7I7P9no1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

14:10

Украина просит страны G7 выделить 50 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета, сообщает Reuters со ссылкой на экономического советника Зеленского Олега Устенко. Киев рассматривает также возможность выпуска облигаций с 0% купоном, чтобы помочь покрыть дефицит, образовавшийся из-за войны.

13:30

В Бородянке из-под завалов вытащили 41 тело погибших мирных жителей. Всего после отхода российских войск в этом поселке в Киевской области разобрали пять разрушенных многоэтажек, на очереди - еще две, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

13:05

Минобороны РФ на брифинге сообщило об уничтожении авиацией 68 военных объектов Украины, в том числе двух локаторов системы ПВО С-300 в районе Северодонецка. Авиаудары были нанесены также по шести складам ракетно-артиллерийского вооружения, 40 районам сосредоточения военной техники.

"Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП, БТР и 14 бронеавтомобилей", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12:40

17 апреля в Украине не будет гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. Договориться с российской стороной о прекращении огня на маршрутах эвакуации не удалось. Киев требует от Москвы открыть гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и раненых военных из Мариуполя.

12:12

Защитники Мариуполя отказываются сдаваться. Власти Украины якобы запретили формированиям на комбинате "Азовсталь" сдаваться российским войскам, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Минобороны РФ пригрозили уничтожить военных, защищающих Мариуполь, если они не сложат оружие. Ранее в Москве заявили, что 1464 украинских военнослужащих сдались в плен. По российским данным, городская территория "очищена" от украинских войск, на комбинате "Азовсталь" могут находиться до 2500 защитников Мариуполя. Минобороны РФ утверждает, что среди них есть "иностранные наемники".

11:40

Болгария запретила российским судам заходить в свои порты. Запрещен также доступ всем судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию в морском регистре на любое другое государство, сообщает The Guardian со ссылкой на Морскую администрацию Болгарии. Исключения сделают только для судов, терпящих бедствие, а также для кораблей, перевозящих энергоносители, продукты питания и лекарства в страны ЕС.

11:10

ЕС повысил размер финансовой помощи украинским беженцам на 50 миллионов евро, сообщает агентство Reuters. 45 миллионов будут направлены Украине, 5 миллионов - Молдове. Таким образом, общие выплаты Евросоюза на помощь беженцам составят 143 миллиона евро.

10:56

Потери российских войск с начала вторжения в Украину составили ориентировочно 20 300 убитыми, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сообщении говорится, что украинские военные также уничтожили 773 российских танка, 165 самолетов и 146 вертолетов, 2 002 боевые бронированные машины, 1 471 единицу автомобильной техники, 148 беспилотников, 376 артиллерийских систем, 127 единиц реактивной артиллерии, 66 средств противовоздушной обороны, 8 кораблей/катеров, 4 пусковые установки и 76 цистерн с ГСМ.

10:30

Россия в ходе войны в Украине прицельно атакует сельское хозяйство этой страны, заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir ). "До нас доходят тревожные новости из Украины, где российские войска, по всей видимости, прицельно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок. В долгосрочной перспективе это может сказаться на производительности украинского сельского хозяйства и, как следствие, на поставках на мировые рынки", - заявил представитель партии "Союз-90/зеленые" в интервью газетам издательской группы Funke.

По словам Эздемира, российская война против Украины все больше проявляется как нападение на мировое сообщество. "Стратегия президента России Владимира Путина заключается в нагнетании конфликтов путем усиления голода", - пояснил немецкий министр. В этой связи он призвал расширять поставки вооружений Украине, чтобы избежать "катастрофы глобального голода".

09:51

По сведениям министерства обороны Великобритании, российская армия продолжает переброску боевой техники и вспомогательного оборудования из Беларуси в восточную Украину, в том числе под Харьков и Северодонецк, а артиллерия наносит удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить наступление. В сообщении британского Минобороны отмечается, что хотя оперативный фокус России сместился на Донбасс, конечная цель Москвы остается прежней: Россия намерена утвердить свое господство в регионе и заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2022

09:15

С начала российского вооруженного вторжения в Украине погибли 202 ребенка, еще как минимум 361 ребенок ранен, сообщил офис генерального прокурора страны. По его сведениям, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 106, Харьковской - 89, Черниговской - 54, Херсонской - 41, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, в Киеве - 16, Сумской - 16 и Житомирской области - 15. Накануне в результате обстрела Гавриловки Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток. В результате российских бомбардировок и обстрелов повреждено уже 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

08:00

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) пообещала принять в Германии россиян, нуждающихся в защите. "Люди, ищущие у нас защиту от путинской войны, получат эту защиту", - сказала она в интервью газетам издательской группы Funke. Эскен отметила, что это распространяется и на россиян, которые отворачиваются от своего президента, его лжи и империалистического образа мышления и покидают свою страну.

Днем ранее о готовности Германии предоставить убежище россиянам, покидающим родину из-за несогласия с войной Путина против Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

06:30

Глава ЕК призвала оперативно поставить оружие Киеву

Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала страны ЕС оперативно поставить оружие Киеву. "Все государства - члены, которые имеют для этого возможности, должны быстро осуществить поставки. Только тогда Украина сможет выстоять в острой оборонительной борьбе против России", - привела слова политика газета Bild am Sonntag. "Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей необходимо для обороны, и то, что она сможет обслуживать", - полагает глава ЕК.

05:15

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали поступать" грузы из нового пакета помощи Вашингтона. Президент США Джо Байден ранее одобрил дополнительную поддержку Украине на общую сумму в 800 млн долларов (739 млн евро). США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе вертолеты Ми-17, 155-мм гаубицы, дроны Switchblade.

04:45

В процессе разминирования территорий вблизи Харькова погибли три пиротехника, еще четверо - получили серьезные ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса. Среди погибших - командир части пиротехников.

04:15

Супруга Медведчука попросила Путина организовать обмен мужа

Виктор Медведчук / Socialinių tinklų nuotr.

Жена Виктора Медведчука - Оксана Марченко - обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать обмен супруга. Марченко добавила, что не верит в возможность справедливого разбирательства по делу ее мужа. По ее утверждению, Медведчук дал согласие на обмен, если Москва и Киев сумеют договориться по этому вопросу.

03:45

Минобороны РФ утверждает, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы. По версии ведомства, он должен был доставить крупную партию западного оружия. Подтверждения украинской стороны на этот счет не поступало.

03:15

В Санкт-Петербурге похоронили российского генерала

В Санкт-Петербурге прошли похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Он погиб в ходе боевых действий в Украине. СМИ отмечают, что это первые в городе похороны военного столь высокого ранга с 24 февраля. В Киеве утверждают, что во время войны погибли семь российских генералов. Россия в начале марта подтвердила только смерть замкомандующего 41-й армии Андрея Суховецкого.

02:45

Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск в ходе Всенощного пасхального бдения в Ватиканской базилике Святого Петра обратился к делегации из Украины в составе, в том числе побывавшего в плену 33-летнего мэра Мелитополя Ивана Федорова, со словами на украинском: "Христос воскрес!", - сообщило "Радио Ватикана". "В этой тьме, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в непроглядном сумраке войны и жестокости мы все молимся с вами и о вас в эту ночь", - сказал понтифик.

02:15

ООН: В Мариуполе более 100 тысяч мирных жителей страдают от голода

Мариуполь / AP nuotr.

В Мариуполе более 100 тысяч мирных жителей страдают от голода, нехватки воды и отсутствия отопления. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли.

01:45

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ожидает, что шестой пакет санкций ЕС может включить в себя ограничительные меры в отношении Сбербанка России, а также механизм нефтяного эмбарго против Москвы. Комментарий фон дер Ляйен приводит немецкая газета Bild am Sonntag. По словам политика, Еврокомиссия в настоящее время разрабатывает "умные механизмы, чтобы эмбарго на нефть также могло быть включено в следующий этап санкций".

01:15

Защитникам Мариуполя предложили сдаться

Российские военные предложили украинским формированиям в Мариуполе 17 апреля сложить оружие. "Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, речь идет о военных, "заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь".

00:45

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Разрушенный мост, соединявший Бучу и Ирпень с Киевом и служивший единственным путем эвакуации из Киевской области, станет частью мемориала, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Это будет памятник нашему пути к победе", - указал он.

00:15

Представитель Романа Абрамовича назвал некорректной информацию американского издания Fortune о посещении предпринимателем Киева. По версии американского журнала, Абрамович побывал в столице Украины для обсуждения возможности продолжения переговоров с Россией.

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