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2022.04.17 09:06

Хроника путинской войны против Украины. Защитникам Мариуполя предложили сложить оружие

DW, LRT.lt, Радио LRT, Радио «Cвобода», UNIAN2022.04.17 09:06
Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 апреля.

На 53-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 17 апреля (время вильнюсское).

08:00

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) пообещала принять в Германии россиян, нуждающихся в защите. "Люди, ищущие у нас защиту от путинской войны, получат эту защиту", - сказала она в интервью газетам издательской группы Funke. Эскен отметила, что это распространяется и на россиян, которые отворачиваются от своего президента, его лжи и империалистического образа мышления и покидают свою страну.

Днем ранее о готовности Германии предоставить убежище россиянам, покидающим родину из-за несогласия с войной Путина против Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

06:30

Глава ЕК призвала оперативно поставить оружие Киеву

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / AP nuotr.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала страны ЕС оперативно поставить оружие Киеву. "Все государства - члены, которые имеют для этого возможности, должны быстро осуществить поставки. Только тогда Украина сможет выстоять в острой оборонительной борьбе против России", - привела слова политика газета Bild am Sonntag. "Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей необходимо для обороны, и то, что она сможет обслуживать", - полагает глава ЕК.

05:15

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали поступать" грузы из нового пакета помощи Вашингтона. Президент США Джо Байден ранее одобрил дополнительную поддержку Украине на общую сумму в 800 млн долларов (739 млн евро). США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе вертолеты Ми-17, 155-мм гаубицы, дроны Switchblade.

04:45

В процессе разминирования территорий вблизи Харькова погибли три пиротехника, еще четверо - получили серьезные ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса. Среди погибших - командир части пиротехников.

04:15

Супруга Медведчука попросила Путина организовать обмен мужа

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / Socialinių tinklų nuotr.

Жена Виктора Медведчука - Оксана Марченко - обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать обмен супруга. Марченко добавила, что не верит в возможность справедливого разбирательства по делу ее мужа. По ее утверждению, Медведчук дал согласие на обмен, если Москва и Киев сумеют договориться по этому вопросу.

03:45

Минобороны РФ утверждает, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы. По версии ведомства, он должен был доставить крупную партию западного оружия. Подтверждения украинской стороны на этот счет не поступало.

03:15

В Санкт-Петербурге похоронили российского генерала

В Санкт-Петербурге прошли похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Он погиб в ходе боевых действий в Украине. СМИ отмечают, что это первые в городе похороны военного столь высокого ранга с 24 февраля. В Киеве утверждают, что во время войны погибли семь российских генералов. Россия в начале марта подтвердила только смерть замкомандующего 41-й армии Андрея Суховецкого.

02:45

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск в ходе Всенощного пасхального бдения в Ватиканской базилике Святого Петра обратился к делегации из Украины в составе, в том числе побывавшего в плену 33-летнего мэра Мелитополя Ивана Федорова, со словами на украинском: "Христос воскрес!", - сообщило "Радио Ватикана". "В этой тьме, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в непроглядном сумраке войны и жестокости мы все молимся с вами и о вас в эту ночь", - сказал понтифик.

02:15

ООН: В Мариуполе более 100 тысяч мирных жителей страдают от голода

Мариуполь
Мариуполь / AP nuotr.

В Мариуполе более 100 тысяч мирных жителей страдают от голода, нехватки воды и отсутствия отопления. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли.

01:45

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ожидает, что шестой пакет санкций ЕС может включить в себя ограничительные меры в отношении Сбербанка России, а также механизм нефтяного эмбарго против Москвы. Комментарий фон дер Ляйен приводит немецкая газета Bild am Sonntag. По словам политика, Еврокомиссия в настоящее время разрабатывает "умные механизмы, чтобы эмбарго на нефть также могло быть включено в следующий этап санкций".

01:15

Защитникам Мариуполя предложили сдаться

Российские военные предложили украинским формированиям в Мариуполе 17 апреля сложить оружие. "Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, речь идет о военных, "заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь".

00:45

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Разрушенный мост, соединявший Бучу и Ирпень с Киевом и служивший единственным путем эвакуации из Киевской области, станет частью мемориала, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Это будет памятник нашему пути к победе", - указал он.

00:15

Представитель Романа Абрамовича назвал некорректной информацию американского издания Fortune о посещении предпринимателем Киева. По версии американского журнала, Абрамович побывал в столице Украины для обсуждения возможности продолжения переговоров с Россией.

Хроника событий 16 апреля >>>

Война России в Украине
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Медведчук
Папа римский Франциск
Мариуполь
Владимир Зеленский
# В мире# Война в Украине
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Глава ЦРУ предупредил о риске ядерного удара России из-за неудач в войне против Украины

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