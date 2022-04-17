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2022.04.17 14:00

Павел Дуров попросил Forbes не называть его гражданином РФ

DW2022.04.17 14:00
Павел Дуров
Павел Дуров / фото Wikipedia

Помимо сооснователя Telegram, с подобной просьбой обратились и некоторые другие бизнесмены, имеющие связи с Россией. Многие российские предприниматели подпали под западные санкции из-за войны РФ в Украине.

Сооснователь платформы Telegram Павел Дуров и целый ряд других предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям американского журнала Forbes с просьбой не называть их "российскими бизнесменами", сообщил Forbes в пятницу, 15 апреля. Как сообщает издание, представитель Дурова указал, что "Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться".

Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, однако теперь он просит указывать, что с прошлого года является гражданином Франции (у основателя Telegram имеется также гражданство Сент-Китс и Невис).

Помимо Павла Дурова, не называть их российскими бизнесменами попросили Игорь и Дмитрий Бухманы - основатели Playrix, занимающейся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский - сооснователь интернет-банка Revolut, инвестор Юрий Мильнер, партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер и инвестор Леонард Блаватник.

Нежелание оказаться под санкциями

Бухманы заявляют, что они несколько лет назад переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он является гражданином Великобритании. Юрий Мильнер настаивает на том, что он не был в России с 2014 года, не имеет активов на ее территории и еще в 1999 году получил гражданство Израиля. Блаватник напоминает, что он эмигрировал в США еще в 1978 году, а Швидлер - что он "технически никогда не имел российского паспорта" и имеет гражданства США и Великобритании.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран расширили санкционные списки, включив в них многих российских бизнесменов, в отношении которых ранее ограничительные меры не применялись. Активы попавших в санкционные списки замораживаются. В последние несколько недель поступали сообщения о задержании яхт, владельцами которых считают российских бизнесменов из санкционных списков.

DW

# В мире# Война в Украине
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