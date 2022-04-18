В Клайпедский порт больше не пускают суда под российским флагом

В связи с тем, что в субботу вступил в силу запрет на заход российских судов в порты Европейского союза, им больше не будет разрешено заходить в Клайпеду, сообщили в порту в субботу.

Запрет на заход российских кораблей в порты ЕС предусматривается 5-м пакетом санкций Евросоюза против России, которая ведет войну против Украины.

«Портовая деятельность имеет большое значение для международной торговли. Приостановка захода судов под флагом Российской Федерации является частью воздействия на экономику страны и решения ее властей», — говорит генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

Запрет распространяется также на все суда, которые после 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, сменили свой российский флаг или регистрацию на флаг или регистр любого другого государства.

В прошлом году Клайпедский порт посетили 122 судна под российским флагом. Всего в прошлом году в Клайпедский порт прибыли 6 552 судна из разных стран мира.