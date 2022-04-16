Хроника путинской войны. Зеленский: Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 апреля.

На 52-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 16 апреля (время вильнюсское).

19:30

Лычаковский районный суд Львова отправил оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука под арест без возможности выйти под залог, сообщают украинские СМИ. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Защита Медведчука может оспорить решение суда.

19:15

Россия предупредила Чехию о недопустимости передачи оружия советского образца Украине либо другим третьим странам. Как сообщил информационному агентству CTK министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, было получено соответствующее уведомление из Москвы. При этом он назвал такое требование "бессмыслицей", поскольку статьи договора, запрещающей подобный реэкспорт, не существует. По данным CTK, Чехия намерена отправить в Украину несколько десятков советских танков Т-72 и гусеничных боевых машин пехоты БМП-1.

18:50

Зеленский: Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с РФ



Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ. Как отметил глава украинского государства, переговоры с Россией зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах в Буче и Бородянке, предположительно учиненных российскими военными. "Мариуполь - это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", - подчеркнул Зеленский. При этом он указал, что Украина "не торгует" своими территориями и людьми - и "чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет" проводить переговоры.

Мариуполь. Война в Украине / Shutterstock.com

18:30

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем аккаунте в Facebook предупредила о попытках вероятных российских хакеров предпринимать кибератаки в Украине. СБУ призвала внимательно относиться к информационной безопасности, поскольку сейчас, по ее данным, россияне через популярные мессенджеры пробуют распространять компьютерные вирусы от имени Службы безопасности. Объектами их атак в основном становятся государственные служащие, через которых хакеры пытаются собирать конфиденциальную информацию, сообщила СБУ.

18:10

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале, что российские войска нанесли ракетный удар по одному из центральных районов города. По его словам, 1 человек погиб, еще 18 получили ранения и госпитализированы. Спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия, сообщил Синегубов.

17:48

Журналисты информационного агентства Reuters побывали в Мариуполе, в том числе у металлургического комбината "Имени Ильича", о взятии под контроль которого министерство обороны России заявило 15 апреля. Накануне его обороняли украинские военные. "Завод превратился в безмолвные руины из искореженной стали и взорванного бетона, без каких-либо признаков присутствия защитников. Снаружи на близлежащих улицах лежало не менее полудюжины тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых туфлях", - так репортеры описали увиденное.

17:38

Французская косметическая компания LʼOccitane объявила о закрытии всех своих магазинов в России, в том числе онлайн-магазина, из-за российского вторжения в Украину. Компания указала на "огромные человеческие страдания, причиняемые эскалацией военных действий в Украине", и особо выделила необходимость защитить своих сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии. В то же время LʼOccitane заявила о намерении поддерживать российских сотрудников компании и продолжать выплачивать им зарплату.

17:20

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала 1+1 рассказал о разрушении и повреждении более тысячи украинских учебных заведений в результате российской агрессии. "С начала российского вторжения на территорию Украины полностью разрушено 91 учебное заведение, частично получили повреждения 923 учреждения", - заявил Шкарлет. Как он отметил, статистика ежедневно меняется, поскольку после обстрелов подтверждаются новые факты разрушений. По словам министра, учебные заведения получили различные повреждения: в одних выбиты окна, в других разрушены стены. Согласно предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненного учебным заведениям, составляет более 5 млрд долларов США (4,6 млрд евро). О восстановлении образовательной инфраструктуры Украины уже есть договоренность с Евросоюзом, сообщил Шкарлет.

16:55

Посол Украины в Германии Андрей Мельник критикует ситуацию с дефицитом информации об увеличении военной помощи ФРГ его стране. "Объявление об увеличении военной помощи Украине звучит на первый взгляд хорошо. Однако украинское правительство совершенно не было проинформировано о деталях", - заявил Мельник газете Welt am Sonntag. По его словам, никаких консультаций по данному вопросу с Киевом не проводилось. "Мы не знаем ни масштабов дальнейших поставок оружия, ни деталей этого процесса, ни временных рамок. Все остается непонятным", - подчеркнул дипломат.

16:28

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил в Twitter о прибытии в Киев вместе с грузинской парламентской делегацией. "Я приехал в Киев вместе с коллегами – депутатами парламента Грузии, чтобы передать Украине послание Грузии: мы разделяем ваше горе. Грузия поддерживает Украину. Грузины стоят рядом с украинцами", - написал Шалва Папуашвили.

16:15

Во Львове ко Дню города, который празднуют в первую субботу мая, планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей и носящих названия, связанные с Россией. Как рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, над этим работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского головы.

Львов / Vida Press nuotr.

15:58

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале заявил, что российские войска обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. В результате произошло крупное возгорание. В настоящее время идут работы по тушению пожара. По словам Гайдая, военнослужащие РФ продолжают обстреливать жилые кварталы Лисичанска.

15:42

Жена Медведчука предложила обменять мужа на двух британцев

Виктор Медведчук / Socialinių tinklų nuotr.

Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обнародовала видеообращение с предложением обменять мужа на двух граждан Великобритании, воевавших в Украине и взятых в плен российской стороной. Речь идет об Эйдене Эслине и Шоне Пиннере. Марченко также призвала родственников британцев обратиться с просьбой к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эслина и Пиннера, обменяв их на Медведчука.

15:23

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщает, что дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта регионах Украины получила значительные повреждения. Как отмечается, ситуацию усугубили российские военные, разрушив мосты, установив мины и бросив транспортные средства на ключевых маршрутах при отступлении с севера Украины. Например, в результате разрушения речных переправ в Чернигове и его окрестностях остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в этом городе на севере Украины проживало около 285 000 человек. Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре Украины, теперь представляет собой серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией, указывается в сводке британского Минобороны.

15:05

Федеральная полиция Германии обнародовала актуальные данные о количестве беженцев, прибывших из Украины в Германию. На сегодняшний день число составляет в ФРГ 350 649 человек. В основном это женщины, дети и престарелые люди.

Bis heute hat die #Bundespolizei 350.649 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/glutf5BILM — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 16, 2022

14:00

Сумма благотворительной помощи, полученной Украиной от граждан и компаний из разных стран, уже составляет без малого 924 млн долларов США (854 млн евро). Такое сообщение обнародовала пресс-служба офиса президента Украины. Больше всего средств поступило из Великобритании (47 процентов от общей суммы), Нидерландов (почти 18 процентов), Чехии (11 процентов) и Соединенных Штатов (почти 8 процентов). Взносы сделали королева Великобритании Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра, шоу-бизнеса. Известная голливудская актриса, уроженка Украины Мила Кунис и ее муж, актер Эштон Катчер собрали в США 35 млн долларов. 8 млн евро собрано во Франции - в результате благотворительного концерта французских звезд, а первая леди Французской Республики Брижит Макрон передала Украине 1 млн евро.

13:33

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве / AP nuotr.

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд в Россию премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В "стоп-лист" также включены вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис. Всего ограничения введены против 13 человек. Как пояснили в МИД РФ, данный шаг является ответной реакцией на развязывание Лондоном кампании, "направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики".

13:15

Потери личного состава российских войск за период с начала вторжения РФ в Украину составили 20 100 убитыми, уничтожены 762 российских танка, 163 самолета и 145 вертолетов. Такие данные приводит в своей сводке Генеральный штаб ВСУ. Помимо этого, ликвидированы 1982 бронемашин, 1458 единицы автомобильной техники, 138 беспилотников, 371 артиллерийская система, 125 единиц реактивной артиллерии, 66 средств противовоздушной обороны, 8 кораблей/катеров, 4 пусковые установки, 76 цистерн с ГСМ, отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

12:42

Жители западной и восточной частей Германии по-разному реагируют на войну России в Украине и ее последствия. Об этом говорят итоги опроса, проведенного социологическим институтом Civey. Так, в западной части ФРГ почти две трети населения (64 процента) готовы отказаться от российских энергоносителей даже в случае нехватки энергии. На востоке страны на такой шаг согласны пойти лишь 42 процента опрошенных.

На западе ФРГ также в значительно большей степени готовы экономить на отоплении и меньше ездить на автомобиле в случае дефицита энергоносителей. Если в старых федеральных землях на это согласны от 55 до 70 процентов респондентов, то в новых - менее половины. Жители восточной части Германии предпочитают в качестве альтернативы российскому газу отечественный уголь, а население западной - солнечную и ветряную энергию.

12:28

В районе города Изюм Харьковской области сосредоточены до 22 российских батальонных тактических групп. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ. Согласно обнародованным данным, наиболее активно российские военные в настоящее время действуют на слобожанском и донецком направлениях. Как отмечается, их основные усилия направлены на перегруппировку и усиление группировки войск. Продолжается частичная блокировка Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

На донецком и таврическом направлениях войска РФ пытаются удержать захваченные территории, а также взять под контроль населенные пункты Попасная и Рубежное и установить полный контроль над Мариуполем. На попаснянском направлении постоянно обстреливаются подразделения украинских войск. В Генштабе ВСУ ожидают, что российские войска продолжат боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытаются возобновить наступление.

11:45

Российские войска минувшей ночью нанесли ракетные удары по 16 объектам армии Украины, в том числе в районе Одессы, Полтавы и Николаева, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его данным, в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное поражены 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения. В районе Николаева уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения. На юго-востоке Полтавы ликвидирована центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи армии Украины. Кроме того, южнее Полтавы уничтожена база хранения зенитного ракетного вооружения, а в населенном пункте Гусаровка удар был нанесен по району сосредоточения подразделений украинской 95-й десантно-штурмовой бригады.

11:00

В Хабаровске в субботу утром прошли одиночные пикеты против войны РФ в Украине, сообщает в своем Telegram-канале издание SOTA. Полиция задержала двух участников акции, вышедшими на улицу с антивоенными плакатами.

10:50

Российские войска в субботу утром обстреляли Дарницкий район Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Данные о пострадавших уточняются", - написал он. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики. Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в укрытия, а также попросил граждан, которые ранее выехали из столицы, пока воздержаться от возвращения в Киев.

10:18

Британское спецподразделение SAS впервые с начала российского вооруженного вторжения в Украину проводит обучение украинских военнослужащих в Киеве, сообщила лондонская газета The Timens со ссылкой на украинское военное командование. Украинские офицеры из двух батальонов, дислоцированных в Киеве и окрестностях, сообщили, что они уже дважды прошли инструктаж у действующих бойцов британского спецназа - один раз - на прошлой неделе и еще один - неделей ранее. Одна из групп инструкторов обучает украинцев обращению с переносными противотанковыми управляемыми ракетами NLAW в районе Оболони.

09:59

Эмигранты из РФ получат защиту в Германии без бюрократических проволочек

Российские эмигранты тоже будут получать защиту в Германии быстро и без бюрократических проволочек, правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища, заявил министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) в интервью еженедельнику Welt am Sonntag. Облегченная процедура предусмотрена для уехавших из РФ россиян, работавших в международных компаниях, а также для правозащитников, критикующих Путина журналистов и деятелей культуры, пояснил Бушман, добавив, что целью является скорейшее предоставление таким россиянам разрешений на трудоустройство в Германии.

В то же время Бушман не исключает, "что путь в Германию могут попытаться использовать для целенаправленной заброски людей с целью дестабилизировать нашу страну". Если возникнут подозрения, что "люди приезжают в ФРГ под вымышленными именами и под ложным предлогом, мы будем проводить проверки и, при необходимости, привлекать этих людей к ответственности". Однако главная задача состоит в том, чтобы защитить людей, подчеркнул министр.

09:21

Пасхальные марши протеста в Германии в этом году должны быть четко направлены против войны президента Путина в Украине, считает вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "Мир может настать и настанет лишь в том случае, если президент России Владимир Путин прекратит свою агрессивную войну. Поэтому пасхальные марши должны ясно позиционировать себя против путинской войны. В этой войне абсолютно очевидно, кто агрессор, а кто в тяжелых условиях обороняется и кого мы должны поддерживать, в том числе вооружениями", - сказал Хабек в интервьюгазетам группе Funke. По словам германского вице-канцлера, пацифизм сейчас - далекая мечта. "Путин угрожает свободе Европы. Военные преступления, очевидно, часть его методов ведения войны, где целенаправленно убивают беззащитных мирных жителей, казнят военнопленных, убивают семьи и обстреливают ракетами больницы", - подчеркнул Роберт Хабек.

08:15

Мэр административного центра Луганской области Северодонецка - Александр Стрюк сообщил, что в результате российской вооруженной агрессии разрушено около 70 процентов города, значительно повреждены важнейшие дороги, из-за невозможности ремонта не работает система водоснабжения. По словам Стрюка, в Северодонецке не хватает простейшего оборудования, в городе фактически не найти исправного трактора или неповрежденного водяного резервуара. Если раньше в Северодонецке проживали почти 130 тысяч жителей, то теперь из них осталось лишь около 20 тысяч.

06:10

Берлин не будет ограничивать прием беженцев из Украины

"Германия не может и не будет отказывать в приеме беженцам из Украины", - заявил федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг (Volker Wissing) в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland. Между тем число жителей Украины, прибывающих в Германию по железной дороге, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале войны: с 8200 до примерно 2500 человек в день.

05:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ряд высокопоставленных чиновников, работающих в сфере финансов, посетят на следующей неделе Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

05:00

Посольство Италии возвращается в Киев

В Киеве с 18 апреля возобновит работу посольство Италии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. В столицу Украины 15 апреля вернулся посол Италии Франческо Дзадзо. Диппредставительство на время переехало во Львов 10 марта.

04:35

Берлин увеличит до 2 млрд евро объем специального фонда помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров. Большая часть этих средств будет направлена Киеву. Еще 400 млн евро будут перечислены Украине по линии европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility, EPF).

04:00

Главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Как сообщил Залужный в Facebook, во время разговора обсуждались бои на рубеже Харьков - Изюм, сдерживание наступления войск РФ в Луганской и Донецкой областях, критическая ситуация в Мариуполе и ракетные обстрелы всей территории Украины. Залужный также рассказал Милли о потребностях Киева в вооружениях и боеприпасах.

03:10

Киев: За все время войны погибли до 3 тысяч украинских солдат

В результате боевых действий за все время полномасштабного вторжения России в Украину погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 тысяч солдат получили ранения. Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Потери российской стороны, по его утверждению, составили до 20 000 погибших. Минобороны РФ ранее сообщило о гибели на 25 марта около 1350 российских солдат.

02:30

В церемонии проноса процессионного креста во время традиционного Крестного пути ("Via Crucis") в католическую Страстную пятницу в Риме участвовали уроженки Украины и России Ирина и Альбина. Символический жест был предпринят несмотря на критику со стороны Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

01:45

МИД России разослал США и их союзникам ноту из-за поставок вооружений Украине, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Мария Захарова. "Да. По всем странам", - сказала она, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности публикация газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что Москва направила Вашингтону подобную ноту . В публикации говорилось, что поставки оружия Киеву усугубляют ситуацию в Украине и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

01:10

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев. Ранее в Париже было объявлено об этом решении. Телеканал BFM TV опубликовал видеоролик, как посол и сотрудники диппредставительства поднимают над зданием флаги Французской Республики и Европейского Союза.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the 🇫🇷 to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, 🇺🇦 has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I — Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

00:30

Владимир Зеленский: Россия проиграла Украину

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Россия "навсегда проиграла Украину". "Проблема России в том, что ее не воспринимает и никогда не будет воспринимать весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да что там говорить - весь мир проиграла… - сказал он. - А жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с тем государством".

00:15

В освобожденном от российских войск Ирпене повреждено более 1 тысячи зданий, сообщил в Telegram мэр города Александр Маркушин. "В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это 71% от территории города", - написал Маркушин, ссылаясь на данные спутникового центра ООН Unosat. Аналитики центра подчеркивают, что снимки в Киевской области сделаны 31 марта, данные - неполные из-за незначительной облачности.