Хроника путинской войны против Украины. Владимир Зеленский: Россия проиграла Украину

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 апреля.

На 52-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 16 апреля (время вильнюсское).

08:15

Мэр административного центра Луганской области Северодонецка - Александр Стрюк сообщил, что в результате российской вооруженной агрессии разрушено около 70 процентов города, значительно повреждены важнейшие дороги, из-за невозможности ремонта не работает система водоснабжения. По словам Стрюка, в Северодонецке не хватает простейшего оборудования, в городе фактически не найти исправного трактора или неповрежденного водяного резервуара. Если раньше в Северодонецке проживали почти 130 тысяч жителей, то теперь из них осталось лишь около 20 тысяч.

06:10

Берлин не будет ограничивать прием беженцев из Украины

"Германия не может и не будет отказывать в приеме беженцам из Украины", - заявил федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг (Volker Wissing) в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland. Между тем число жителей Украины, прибывающих в Германию по железной дороге, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале войны: с 8200 до примерно 2500 человек в день.

05:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ряд высокопоставленных чиновников, работающих в сфере финансов, посетят на следующей неделе Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

05:00

Посольство Италии возвращается в Киев

В Киеве с 18 апреля возобновит работу посольство Италии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. В столицу Украины 15 апреля вернулся посол Италии Франческо Дзадзо. Диппредставительство на время переехало во Львов 10 марта.

04:35

Берлин увеличит до 2 млрд евро объем специального фонда помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров. Большая часть этих средств будет направлена Киеву. Еще 400 млн евро будут перечислены Украине по линии европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility, EPF).

04:00

Главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Как сообщил Залужный в Facebook, во время разговора обсуждались бои на рубеже Харьков - Изюм, сдерживание наступления войск РФ в Луганской и Донецкой областях, критическая ситуация в Мариуполе и ракетные обстрелы всей территории Украины. Залужный также рассказал Милли о потребностях Киева в вооружениях и боеприпасах.

03:10

Киев: За все время войны погибли до 3 тысяч украинских солдат

В результате боевых действий за все время полномасштабного вторжения России в Украину погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 тысяч солдат получили ранения. Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Потери российской стороны, по его утверждению, составили до 20 000 погибших. Минобороны РФ ранее сообщило о гибели на 25 марта около 1350 российских солдат.

02:30

В церемонии проноса процессионного креста во время традиционного Крестного пути ("Via Crucis") в католическую Страстную пятницу в Риме участвовали уроженки Украины и России Ирина и Альбина. Символический жест был предпринят несмотря на критику со стороны Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

01:45

МИД России разослал США и их союзникам ноту из-за поставок вооружений Украине, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Мария Захарова. "Да. По всем странам", - сказала она, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности публикация газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что Москва направила Вашингтону подобную ноту . В публикации говорилось, что поставки оружия Киеву усугубляют ситуацию в Украине и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

01:10

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев. Ранее в Париже было объявлено об этом решении. Телеканал BFM TV опубликовал видеоролик, как посол и сотрудники диппредставительства поднимают над зданием флаги Французской Республики и Европейского Союза.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the 🇫🇷 to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, 🇺🇦 has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I — Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

00:30

Владимир Зеленский: Россия проиграла Украину

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Россия "навсегда проиграла Украину". "Проблема России в том, что ее не воспринимает и никогда не будет воспринимать весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да что там говорить - весь мир проиграла… - сказал он. - А жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с тем государством".

00:15

В освобожденном от российских войск Ирпене повреждено более 1 тысячи зданий, сообщил в Telegram мэр города Александр Маркушин. "В Ирпене повреждено более 1 000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это 71% от территории города", - написал Маркушин, ссылаясь на данные спутникового центра ООН Unosat. Аналитики центра подчеркивают, что снимки в Киевской области сделаны 31 марта, данные - неполные из-за незначительной облачности.