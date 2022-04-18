"Пей за мир": в Швейцарии появилась Vodka Zelensky

Все вырученные деньги отправят Украине.
Швейцарская компания Drink For Peace решила по-особенному поддержать Украину, которая борется с российскими захватчиками. Производитель выпустил водку, названную в честь президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщается на сайте бренда Vodka Zelensky.
100% дохода от продажи водки бренд направит на поддержку украинцев, которые в этом нуждаются, и на восстановление страны.
Vodka Zelensky / скриншот
Производитель также запустил кампанию #DrinkForPeace, направленную на сбор средств на восстановление Украины и укрепления мира.