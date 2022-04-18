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"Пей за мир": в Швейцарии появилась Vodka Zelensky

UNIAN2022.04.18 10:25
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Все вырученные деньги отправят Украине.

Швейцарская компания Drink For Peace решила по-особенному поддержать Украину, которая борется с российскими захватчиками. Производитель выпустил водку, названную в честь президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте бренда Vodka Zelensky.

100% дохода от продажи водки бренд направит на поддержку украинцев, которые в этом нуждаются, и на восстановление страны.

Vodka Zelensky
Vodka Zelensky / скриншот

Производитель также запустил кампанию #DrinkForPeace, направленную на сбор средств на восстановление Украины и укрепления мира.

UNIAN

Владимир Зеленский
Vodka Zelensky
# В мире# Война в Украине
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Война России в Украине
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Хроника путинской войны. С начала войны в Украине погибли более 200 детей

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13 мин. назад

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