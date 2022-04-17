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2022.04.17 12:25

"Меня разрывает на части": Пьер Ришар обратился к Путину из-за войны в Украине (видео)

UNIAN2022.04.17 12:25
Пьер Ришар
Пьер Ришар / скриншот

Французский киноактер и режиссер сказал, что каждый вечер смотрит новости и фотографии из Украины.

Французский киноактер и режиссер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ришар осудил войну, которую РФ развязала в Украине.

Видеообращение опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем YouTube-канале.

"Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и также люблю ее народ. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" - это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно", - сказал кинорежиссер.

Ришар отметил, что каждый день он следит за новостями из Украины, и не может спокойно смотреть на фотографии разрушенных городов и убитых людей.

"Я каждый день смотрю новости с фотографиями. И меня более чем переполняют эти эмоции", - отметил французский деятель искусства.

"Я бы хотел сказать, господин министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте. Я высоко ценю их смелость и дух противостояния, их самоотверженность. Я ими восхищаюсь. Вот что я хотел вам сказать. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - резюмировал Пьер Ришар.

UNIAN

# Культура# Война в Украине
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