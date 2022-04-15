В России заблокирован сайт русской службы The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы издания The Moscow Times по решению Генеральной прокуратуры.

Редакция не получала никаких уведомлений от регулятора, говорится в сообщении издания. The Moscow Times выяснило, что в копии выгрузки реестра запрещенной в России информации упоминается решение Генпрокуратуры, по которому началась блокировка издания, – в реестре указан материал "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой".

Ранее Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию".



С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.



Радио "Свобода"