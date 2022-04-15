Знак "Стоп"

Новости

25 мин. назад

В России заблокирован сайт русской службы The Moscow Times

Г. Сунгайла (справа)

Новости

47 мин. назад

Священник Гинтарас Сунгайла прокомментировал увольнение: возможно, единственный выход – обратиться к Константинопольскому патриарху

Война в Украине

Новости

3 ч. назад

Война в Украине. ЦРУ: Россия может применить ядерное оружие малой мощности

Центр регистрации беженцев в Вильнюсе

Новости

3 ч. назад

В Литве зарегистрировано 45,5 тыс. беженцев из Украины

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий

Новости

4 ч. назад

Рука Москвы? Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий уволил трех священников

А. Навальный

Новости

5 ч. назад

Навальный призвал лидеров западных стран открыть против Путина "информационный фронт"

Война в Украине

Новости

7 ч. назад

Советник президента Литвы: война в Украине будет долгой

Крейсер "Москва"

Новости

10 ч. назад

Война в Украине. Минобороны РФ заявило, что крейсер "Москва" затонул

Литовско-белорусская граница

Новости

22 ч. назад

Граждан Литвы и Латвии месяц будут пускать в Беларусь без виз

Самолет Ryanair

Новости

22 ч. назад

Суд: Ryanair должен выплатить бывшим работникам в Литве 600 тыс. евро

Война в Украине

Новости

23 ч. назад

Кто и как будет восстанавливать Украину после войны?

Российская пропаганда в школах

Новости

1 д. назад

«Называла литовцев фашистами». В Литве из школ уволились несколько поддерживающих Путина учителей

В Путин

Новости

1 д. назад

Иван Преображенский. Война против Украины - новая российская

Полигон в Руднинкай

Новости

1 д. назад

Руднинкский полигон признан объектом особой важности

Акция протеста у посольства Беларуси в Вильнюсе

Новости

1 д. назад

Новая волна релокации: легко ли сейчас уехать из Беларуси?

Ядерное оружие

Новости

1 д. назад

Литовские политики отрегаировали на рассуждения Медведева о ядерном оружии

Новости

2022.04.15 15:18

В России заблокирован сайт русской службы The Moscow Times

Радио «Cвобода»2022.04.15 15:18
Знак "Стоп"
Знак "Стоп" / E. Genio/LRT nuotr.

Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы издания The Moscow Times по решению Генеральной прокуратуры.

Редакция не получала никаких уведомлений от регулятора, говорится в сообщении издания. The Moscow Times выяснило, что в копии выгрузки реестра запрещенной в России информации упоминается решение Генпрокуратуры, по которому началась блокировка издания, – в реестре указан материал "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой".

Ранее Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию".

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Г. Сунгайла (справа)
Интервью LRT.lt
48 мин. назад
Интервью LRT.lt

Священник Гинтарас Сунгайла прокомментировал увольнение: возможно, единственный выход – обратиться к Константинопольскому патриарху

Война в Украине
6
3 ч. назад

Война в Украине. ЦРУ: Россия может применить ядерное оружие малой мощности

обновляется
6
Центр регистрации беженцев в Вильнюсе
3 ч. назад

В Литве зарегистрировано 45,5 тыс. беженцев из Украины

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
4 ч. назад

Рука Москвы? Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий уволил трех священников

А. Навальный
5 ч. назад

Навальный призвал лидеров западных стран открыть против Путина "информационный фронт"

Война в Украине
7 ч. назад

Советник президента Литвы: война в Украине будет долгой

Крейсер "Москва"
10 ч. назад

Война в Украине. Минобороны РФ заявило, что крейсер "Москва" затонул

Литовско-белорусская граница
22 ч. назад

Граждан Литвы и Латвии месяц будут пускать в Беларусь без виз

дополнено
Самолет Ryanair
22 ч. назад

Суд: Ryanair должен выплатить бывшим работникам в Литве 600 тыс. евро

Война в Украине
23 ч. назад

Кто и как будет восстанавливать Украину после войны?

Литовско-белорусская граница
2022.04.14 17:28

Граждан Литвы и Латвии месяц будут пускать в Беларусь без виз

дополнено
Крейсер "Москва"
2022.04.15 05:24

Война в Украине. Минобороны РФ заявило, что крейсер "Москва" затонул

Г. Сунгайла (справа)
Интервью LRT.lt
2022.04.15 14:56
Интервью LRT.lt

Священник Гинтарас Сунгайла прокомментировал увольнение: возможно, единственный выход – обратиться к Константинопольскому патриарху

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
2022.04.15 11:11

Рука Москвы? Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий уволил трех священников

Война в Украине
2022.04.15 08:40

Советник президента Литвы: война в Украине будет долгой

Война в Украине
2022.04.14 16:12

Кто и как будет восстанавливать Украину после войны?

Война в Украине
6
2022.04.15 12:14

Война в Украине. ЦРУ: Россия может применить ядерное оружие малой мощности

обновляется
6
Самолет Ryanair
2022.04.14 16:52

Суд: Ryanair должен выплатить бывшим работникам в Литве 600 тыс. евро

Центр регистрации беженцев в Вильнюсе
2022.04.15 11:59

В Литве зарегистрировано 45,5 тыс. беженцев из Украины

А. Навальный
2022.04.15 10:07

Навальный призвал лидеров западных стран открыть против Путина "информационный фронт"