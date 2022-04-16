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2022.04.16 09:10

Командующий ВС: Литва обучает украинских военных обращению с противотанковым вооружением

BNS2022.04.16 09:10
Вальдемарас Рупшис
Вальдемарас Рупшис / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Как сказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, Литва уже начала подготовку первой группы украинских военных, прибывших в страну, к использованию противотанковых средств; они передадут эти знания своим коллегам в Украине.

«Это обучение уже идет, мы обучаем большую группу военных обращаться с этим вооружением, в основном с противотанковым вооружением, которое мы сами эксплуатируем, и которое есть у них в запасе», — сказал командующий армией.

По его словам, продолжительность обучения будет зависеть от конкретного оружия, но оно укорочено и продлится не дольше недели.

«Это действительно не долгосрочный курс, Украина и украинские военные не могут позволить себе такую роскошь в этой ситуации, чтобы пройходить полный курс, но они могут познакомиться с основами. Существует специально разработанная программа, и, как только они получат азы, они вернутся и обучат своих солдат», — сказал Рупшис.

Армия не публикует точное количество обучаемых украинских военных.

Литва проводила такие занятия с 2015 года как в Украине, так и в Литве, но после российского вторжения в конце февраля Литва, как и другие страны НАТО, отозвала своих инструкторов из Украины.

Некоторые литовские военные были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих использованию ракетных комплексов Stinger, переданных Литвой. Всего в Украине было дислоцировано около полусотни военных инструкторов.

# Литва# Война в Украине
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