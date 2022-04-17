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2022.04.17 14:15

Глава Банка Литвы Литвы предлагает не так широко раздавать госкомпенсации

BNS2022.04.17 14:15
Гядиминас Шимкус
Гядиминас Шимкус / D. Umbraso/LRT nuotr.

Председатель Банка Литвы в целом позитивно оценивает антиинфляционный пакет, подготовленный правительством, но критикует обширную компенсацию за электричество, газ и отопление и «политизированное» повышение пенсий.

По словам председателя правления Банка Литвы Гядиминаса Шимкуса, плата за электроэнергию и газ должна компенсироваться не всем, а тем, кто потребляет меньше.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность дополнения к схемам компенсации, предусмотрев минимальный показатель потребления электроэнергии и газа на человека, то есть компенсировать только до определенного уровня потребления", - заявил глава Банка Литвы.

По мнению Шимкуса, правительству следует также ввести ограничения на компенсацию за отопление - сейчас оно не дифференцирует людей по уровню доходов, и тем самым неэффективно используются деньги тех же налогоплательщиков.

Глава банка также подверг критике повышение правительством пенсий, которое он считает политически мотивированным и отклоняющимся от той системы индексации пенсий, что установлена законом.

В доработанном проекте госбюджета на 2022 год министерство финансов предлагает с июня дополнительную индексацию пенсий по старости на 5%. Кроме того, предлагается еще больше расширить круг получателей компенсации за отопление и компенсировать резкий рост цен на электроэнергию и газ для всего населения с июля.

Всего в обновленном государственном бюджете предусмотрено выделить 973 млн евро на смягчение последствий инфляции.

# Литва
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