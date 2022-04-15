Война в Украине. ЦРУ: Россия может применить ядерное оружие малой мощности

На 51-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины.

ЦРУ: Россия может применить ядерное оружие малой мощности



Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило, что Россия в войне с Украиной может применить ядерное оружие малой мощности.



"Учитывая возможное отчаяние по поводу военных неудач, президент России Владимир Путин может распорядиться применить тактическое ядерное оружие или ядерные боеголовки малой дальности. Мы, естественно, очень обеспокоены", - сказал директор ЦРУ Уильям Бернз.



При этом Бернз признал, что пока, по сути, нет "практических доказательств" того, что Россия готовится применить такой вид вооружений. Россия располагает арсеналом тактических ядерных зарядов меньшей мощности, чем те, которые США сбросили в конце Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, отмечает агентство AFP.



Минобороны Великобритании – о потере крейсера "Москва"



Минобороны Великобритании выпустило ежедневную сводку о происходящем на войне в Украине – ее составляют на основе разведданных. Сегодня она целиком посвящена потере флагмана Черноморского флота России, крейсера "Москва".

Крейсер "Москва" / AP nuotr.

Вот что по этому поводу сообщили британские военные:

- Крейсер играл важную роль и как командный корабль, и как узел противовоздушной обороны;

-Судно советской постройки было одним из трех крейсеров класса "Атлант" (Slava-class в кодификации НАТО) в составе российского флота. "Москву" ввели в эксплуатацию в 1979 году, с тех пор ее несколько раз значительно модернизировали, очередную доработку корабль прошёл лишь в прошлом году;

-Россия с начала войны потеряла уже два ключевых военных корабля. Помимо "Москвы", это большой десантный корабль "Саратов". Скорее всего, эти потери вынудят Россию пересмотреть свою позицию в Черном море.

Что происходит в Мариуполе



Ситуация в Мариуполе "критическая", защитников города может спасти командир "либо срочная военная операция, либо политическое решение", сказал "Украинской правде" командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.

Мариуполь / AP nuotr.

Он считает, что Мариуполь еще возможно деблокировать, но такую операцию "необходимо провести в кратчайшие сроки" с привлечением "опытных командиров и необходимых средств". При этом Волына заявил, что морпехи не намерены сдаваться в плен.

Минобороны России на этой неделе сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда подтвердил, что некоторые военные действительно попали в плен, пытаясь прорваться к позициям "Азова", но речь идет о гораздо меньшем количестве человек.

14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь утверждал, что снять блокаду Мариуполя возможно, но бойцы ждут решительных действий от военно-политического руководства страны. Минобороны России утром пятницы сообщило, что российским войскам и силам самопровозглашенной удалось полностью занять металлургический комбинат имени Ильича.

Утром пятницы горсовет Мариуполя сообщил, что российские военные начали эксгумировать тела погибших мирных мариупольцев, которых хоронили во дворах жилых домов. Со ссылкой на оставшихся в городе жителей горсовет утверждает, что военные теперь запрещают хоронить погибших.

"В каждом дворе поставили смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно", – рассказали в горсовете. Ранее украинские власти также утверждали, что российские военные привезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, чтобы скрыть следы военных преступлений.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.



Угроза опустошения арсеналов в США и союзных странах



США и другие страны Запада уже поставили Украине 60 тысяч единиц противотанковых ракет и 25 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли. На фоне планов Запада и далее расширять военную помощь Украине в войне с Россией Bloomberg указывает на угрозу опустошения арсеналов в США и союзных странах.



По мнению агентства, это может ослабить позицию США в следующем конфликте между сверхдержавами. По данным Пентагона, украинская армия ежедневно расходует количество противотанковых ракет, эквивалентное недельному объему поставок.

Война в Украине / AP nuotr.

Россия сообщает об уничтожении 30 сотрудников польской частной военной компании

Российские военные сообщили об уничтожении ракетными войсками в населенном пункте Изюмское в Харьковской области порядка 30 сотрудников польской частной военной компании.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он рассказал также о поражении со стороны ракетных войск 221 военного объекта Украины. Согласно сведениям Конашенкова, в это число входят 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы украинской армии. Кроме того, он сообщил о подавлении 12 огневых позиций украинской артиллерии.