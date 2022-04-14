Влиятельная неправительственная организация Centre for Economic Policy Research (CEPR), объединяющая сотни экономистов-исследователей со всего мира, опубликовала доклад под названием «План реконструкции Украины». Это сценарий послевоенного восстановления экономики страны при активном участии Европейского союза — «план Маршалла» для Украины, как его уже называют другие экономисты и иностранные СМИ. Среди авторов доклада профессора MIT, Гарварда, Стокгольмской и Киевской школ экономики. Руководил его подготовкой Юрий Городниченко, уроженец Украины, выпускник Киево-Могилянской академии, а сейчас — профессор Беркли и один из десяти самых цитируемых ученых-экономистов мира за последние десять лет. «Медуза» поговорила с Городниченко о том, какой может стать восстановленная после войны Украина.

— Кто и как будет восстанавливать Украину после войны?



Влиятельная неправительственная организация Centre for Economic Policy Research (CEPR), объединяющая сотни экономистов-исследователей со всего мира, опубликовала доклад под названием «План реконструкции Украины». Это сценарий послевоенного восстановления экономики страны при активном участии Европейского союза — «план Маршалла» для Украины, как его уже называют другие экономисты и иностранные СМИ. Среди авторов доклада профессора MIT, Гарварда, Стокгольмской и Киевской школ экономики. Руководил его подготовкой Юрий Городниченко, уроженец Украины, выпускник Киево-Могилянской академии, а сейчас — профессор Беркли и один из десяти самых цитируемых ученых-экономистов мира за последние десять лет. «Медуза» поговорила с Городниченко о том, какой может стать восстановленная после войны Украина.

— Почему план восстановления необходимо обсуждать уже сейчас? Тот же план Маршалла начал исполняться только в 1948 году.

— Во-первых, нам следует учиться на ошибках. План Маршалла был готов спустя несколько лет после окончания войны, и в эти годы Европа переживала трудные времена. Теперь уже мы знаем, что, если бы разработка плана Маршалла была начата раньше, можно было бы избежать большого количества страданий и боли. Так что в каком-то смысле мы учли ошибки прошлого.



Во-вторых, война идет, все еще очень много неопределенности вокруг того, как она может закончиться. Но это не означает, что уже не пора задуматься о таком плане. Опять же давайте посмотрим на опыт Второй мировой войны: на Ялтинской конференции, на которой крупнейшие державы рассматривали послевоенное устройство мира, не было до конца понятно, кто и что может получить, но это не помешало Советскому Союзу, США и Великобритании встретиться и обсудить будущее.

Программа [восстановления Украины] — это очень непростая история, потребуется множество организационных усилий, координации, и я надеюсь, что, когда эта война закончится, эта новая организация, которая поможет Украине восстановиться, уже будет готова к работе и сразу же приступит к делу. А для этого необходимо начать процесс прямо сейчас, не откладывая на потом.

Война в Украине / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

— Как строилась работа над вашим планом? У вас впечатляющая команда авторов — как ее удалось собрать и чья это была идея?



— Сложно сказать, кто первым предложил эту идею. Я слышал о ней от разных людей в разное время. Лично ко мне первым обратился Саймон Джонсон, который несколько лет назад был главным экономистом Международного валютного фонда. Он предложил начать думать об этом, а потом весь процесс стал более организованным по мере того, как подключился CEPR — они предложили мне и другим коллегам объединить усилия и собрать настоящую дрим-тим для работы над этим докладом. Это был отличный опыт, все были очень вовлеченными, заинтересованными в том, чтобы в будущем была построена успешная Украина.

— Одна из ключевых идей вашего плана — подготовка Украины к вступлению в Европейский союз. Тем не менее, как сказано в докладе, «хотя в ближайшем будущем Украина не будет членом ЕС, она будет на пути к членству». Что подразумевается под «ближайшим будущим»? И видите ли вы Украину в качестве страны Евросоюза через пять — десять лет?

— Повторюсь, на этой стадии трудно давать оценки и прогнозы. Я бы предположил, что Украина вступит в ЕС в течение пяти — десяти лет.

— Ваш план основывается на нескольких предположениях относительно будущего, которые в нем подробно изложены. Но в тексте не упомянуто, пожалуй, главное предположение, которое невозможно не учитывать, — как долго продлится война. Из чего вы с соавторами исходили? Не могу представить, чтобы при расчетах вы не использовали какое-либо предположение о том, когда война может закончиться.



Война России в Украине / AP nuotr.

— Мы привели оценки, согласно которым [на послевоенное восстановление] потребуется от 200 до 500 миллиардов евро. Это цифры по состоянию на март 2022 года. Чем дольше идет война, тем больше денег будет требоваться на восстановление Украины. Так что это предварительные оценки. Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. Но мы должны понимать, что каждый день этой войны приносит множество страданий, смертей и разрушений в Украине.



— Согласно вашему плану, Евросоюз должен будет принимать активное участие в послевоенном восстановлении Украины. Как вы считаете, есть ли у европейских лидеров соответствующая политическая воля? Будет ли Евросоюз готов выделить необходимые средства, предоставить финансовую помощь?

— Время покажет. Я бы сказал, что уже сегодня уровень обсуждений [в Европе], природа этих обсуждений совершенно иные по сравнению с тем, что мы видели до начала войны. Тогда перспектива вступления Украины в ЕС была довольно смутной. А сейчас [глава Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен приехала в Киев, приезжал [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель, приезжала [председатель Европарламента Роберта] Метсола. Представьте, что вам нужно отправиться в зону военных действий, это большой персональный риск, и вы пойдете на это, только если для вас это очень важно и очень серьезно. Я также вижу, что, судя по данным опросов, все больше стран готовы видеть Украину в качестве члена Евросоюза. Так что баланс смещается в пользу Украины.

Знаете, честно говоря, Украина сейчас борется за европейские идеалы — за свободу, за самоопределение. Не уверен, что другие страны были бы готовы пойти на те жертвы, на которые сейчас идет Украина, чтобы отстоять свободу. Так что я думаю, что Украина заслужила свое место в Европейском союзе. Я думаю, это произойдет.

— Вы с коллегами направляли ваш план европейским лидерам, главам США или Великобритании? Может быть, руководству Украины? Хотя, конечно, перед ним пока стоят совсем другие задачи?

— Прежде всего, я должен сказать, что есть много других групп, которые работают над чем-то вроде плана Маршалла для Украины. Мы предложили свою версию, но я знаю, что команды, работающие в этом направлении, есть и в правительстве Украины, и в Евросоюзе, и среди частного бизнеса, и в международных финансовых организациях. Так что над [планами восстановления Украины] сейчас работает много людей. Мы опубликовали нашу программу, она в открытом доступе. Разумеется, [при подготовке] мы связывались с разными чиновниками в Украине и за ее пределами, чтобы узнать их реакцию и их идеи, так что опубликованная версия учитывает [предложения], которые мы от них получили. Вы понимаете, что сейчас Украине очень трудно заниматься чем-либо, кроме военного противостояния, но нам пора думать о будущем, о том, что будет происходить после того, как война закончится.

— Прежде чем мы перейдем к будущему, еще несколько вопросов относительно настоящего. Как вы считаете, существуют ли такие экономические санкции, которые могли бы остановить войну?

— Различные оценки предполагают, что, если российское государство не сможет получать доходы от экспорта нефти и газа, оно окажется в очень трудном положении. Будет сложно продолжать вести войну на протяжении длительного периода времени, если не будет ресурсов, чтобы ее финансировать. Совершенно ясно, что в тот момент, когда Россия не сможет поставлять нефть и газ в Западную Европу, она столкнется с серьезными фискальными проблемами, проблемами с финансированием, которое необходимо для ведения войны. Так что я думаю, что, если в отношении российского энергетического сектора будут введены санкции, это будет важным фактором, который может способствовать окончанию этой войны.

— Есть альтернативная точка зрения на санкции — например, о ней недавно писала бывший главный экономист Всемирного банка Пенни Голдберг. По ее мнению, санкции могут быть контрпродуктивны, они ведут в тупик и могут спровоцировать еще больше агрессии со стороны государства, в отношении которого они вводятся. Голдберг считает, что остановить войну должны не санкции, а дипломатия. Что вы об этом думаете?

— Я думаю, это вопрос сопоставления издержек и выгод. Попытки найти дипломатическое решение предпринимались уже не раз, и это не остановило войну. Дипломатические решения обсуждались снова и снова уже после того, как война началась, но это не сработало. На этом этапе, с учетом того, что Россия делает в Украине, трудно представить, что можно всерьез говорить о сохранении статус-кво по состоянию на январь 2022 года. Так что решение лежит в плоскости торговых санкций, энергетического эмбарго и так далее.

Эти меры будут болезненными для всех, но в то же время важный вопрос в том, кто понесет больше потерь. Россия, с точки зрения мировой экономики, представляет собой малую открытую экономику. На нее приходится менее 2% мирового ВВП, на Европейский союз — в 10 раз больше. Европейский союз сможет пережить [энергетическое эмбарго и санкции], а Россия — нет. То же самое относится к США. Их экономика в 10 раз больше российской, так что, когда они вводят санкции, для них это небольшие издержки, а для России — большие потери. Надежда на то, что в текущей ситуации это будет более болезненно для России, ей придется заплатить более высокую цену. Так что это может заставить Россию так или иначе изменить свое поведение.

— Знаменитый экономист Дарон Асемоглу недавно написал, что Западу стоило бы обратить внимание на нелегальные активы, которые российские элиты прятали, пользуясь возможностями западной финансовой системы. Согласно вашему плану, изъятие российских активов — один из возможных источников финансирования для восстановления Украины. Как вы думаете, готовы ли западные страны арестовывать и изымать эти средства? Это реалистично?

— Да, это реалистично. Вспомните, у нацистской Германии были активы в США, и они были изъяты и использованы для компенсаций жертвам нацистского режима. Так что есть такой прецедент. Мы также знаем, что подобное случилось с Ираком. У Ирака были большие запасы нефти, [после войны с Кувейтом] ему было разрешено экспортировать нефть, но он обязан был направлять часть доходов от этих поставок на компенсации Кувейту в течение 30 лет. В общей сложности Ирак за это время заплатил около 50 миллиардов долларов.

Есть и другие примеры — Афганистан, у которого были активы в США. Как только талибы недавно пришли к власти, эти активы были изъяты и перенаправлены на иные нужды. Так что это возможно, такой опыт есть. Я не знаю, как именно это будет сделано в отношении России, это будет непростой юридический процесс. Но в теории это осуществимо.

— Когда после Первой мировой войны Германии пришлось расплачиваться, это стало одним из факторов, породивших впоследствии еще большую военную агрессию с ее стороны. Это пугающий вопрос, но не считаете ли вы, что опасно облагать репарациями страну, у которой есть ядерное оружие? Не хочу произносить слова «третья мировая война»…

— Вы можете себе представить, что Россия начнет третью мировую войну, из-за того, что в Нью-Йорке у нее заберут активы?

Война в Украине / Vida Press nuotr.

— Я не могла себе представить войну с Украиной.

— Я не могу себе представить, что такое возможно. Но, к сожалению, мы оказались в ситуации, когда нет хороших вариантов — на столе только плохие. Так что выбор будет между менее плохими и более плохими вариантами. Как именно это будет сделано, будет зависеть от того, чем кончится война. Действительно, у репараций плохая репутация, но, как я уже сказал, Ирак платил компенсации Кувейту долгие годы. И ситуация [во время войны Ирака с Кувейтом] была во многом похожа на сегодняшнюю: это была ничем не спровоцированная агрессия со стороны более крупного государства на меньшее по размерам, Кувейт. Тогда у мирового сообщества было достаточно решимости, чтобы осуществить это. Я не знаю, как именно это будет выглядеть в случае России, но что-то сделано будет.

— Важный вопрос в вашей программе восстановления Украины — энергетическая безопасность, снижение зависимости Украины от России. Мы видим, что страны ЕС, а большинство из них — это развитые экономики, за прошедшие годы не смогли снизить свою зависимость от российских поставок энергоресурсов. Как это будет возможно в послевоенной Украине?

— Это правда, что Европа нарастила свою зависимость от российских энергоресурсов вместо того, чтобы ее сократить. Но это был ее сознательный выбор. К сожалению, им следовало бы понять раньше, что энергетическая зависимость представляет риски для безопасности в целом и что они должны быть с этим осторожны. Реально ли, чтобы Украине не надо было импортировать энергоресурсы из России? Я думаю, что да. Например, Украина производит 60% электроэнергии за счет атомных электростанций и уже объявила, что не будет закупать ядерное топливо в России, а заместит его поставками от [компании из США] Westinghouse или других американских поставщиков. Это лишь один пример того, как Украина может снизить свою энергетическую зависимость [от России].

То же самое касается и Европы. По какой-то причине, которую мне трудно себе объяснить, Германия решила закрыть свои АЭС [после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году] — ретроспективно это кажется очень плохим решением. В то же время мы видим, как другие [европейские] страны, в том числе Великобритания, Франция, хотят активнее использовать атомную энергию, чтобы гарантировать сокращение зависимости от поставок энергоресурсов из других стран, особенно из России. Так что все возможно. Это займет некоторое время, потребует денег, но это вполне подъемно.

Например, Украина была частью энергосистемы России и Беларуси, но сейчас она подключена к энергосистеме Евросоюза. Это огромный шаг на пути построения энергетической независимости. Если Украина производит излишки электроэнергии, она может экспортировать ее в ЕС, если электроэнергии вырабатывается недостаточно — можно импортировать из Европейского союза. Это выигрышно для обеих сторон. Так же можно сделать и с нефтью, и с газом, и с углем и так далее.

— Но пока Европа продолжает закупать российский газ, что уже может показаться аморальным. Как вы думаете, увидим ли мы полный запрет на поставки российских нефти и газа в Европу? И как вы лично относитесь к текущей ситуации?

— Я считаю, что покупать сейчас энергоресурсы из России аморально. Фактически это обеспечивает финансирование режима, убивающего огромное количество украинцев. [Покупки нефти и газа из России] выглядят плохо очень во многих отношениях. Это наверняка не нравится избирателям в Германии и во многих других странах. Будет ли эмбарго [на российские нефть и газ]? Я думаю, что с вероятностью в 90% это возможно, если мы увидим новую Бучу, новые зверства или применение химического оружия, или еще что-то ужасное, так что будет невозможно обосновать, почему вы хотите покупать энергоресурсы из России.

"Медуза"