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2022.04.14 12:25

Анушаускас: рассуждения россиян о ядерном оружии "странные" - оно давно в Калининграде

LRT.lt2022.04.14 12:25
Ядерное оружие
Ядерное оружие / Shutterstock nuotr.

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в Калининградской области "кажутся довольно странными", поскольку оно и так "всегда находилось в Калининградской области", говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Там у них ядерное оружие, носители, склады. Это хорошо известно международному сообществу, странам региона (...). Это запугивающая мера", - сказал министр BNS в четверг.

"Нынешние угрозы России выглядят довольно странно, тогда как мы знаем, что даже без учета текущей ситуации с безопасностью они держат это оружие в 100 километрах от литовской границы", - добавил он.

"Ядерное оружие всегда находилось в Калининградской области", - сказал Анушаускас.

Шимоните: Литва за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

И. Шимоните
И. Шимоните / E. Blaževič/LRT

Глава правительства Ингрида Шимоните говорит, что решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО существенно изменит ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, укрепит сам альянс, в связи с чем Литва должна решительно поддержать такое решение.

"Мне кажется, нам нужно открыть карту, посмотреть на регион Балтийского моря и понять, насколько важно, чтобы практически все страны вокруг Балтийского моря стали членами одного оборонного Альянса», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните в Сейме.

По ее словам, вопросы безопасности в регионе еще решаются, но если упомянутые страны официально станут членами НАТО, это просто будет означать, что "у нас общие обязанности", и спекуляции по поводу обороны стран Балтии утихнут.

«Мы, как никто другой, должны были бы приветствовать этот шаг, если бы он был предпринят правительствами этих стран», - сказала И. Шимоните.

Медведев заговорил о ядерном оружии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев / AFP/Scanpix

Новостное агентство Reuters процитировало в четверг слова бывшего премьер-министра России, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, о том, что Москва откажется от своего обязательства не размещать ядерное оружие в регионе Балтийского моря после того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

По его словам, "у России станет больше официально зарегистрированных противников", и поэтому ей придётся "серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". В этом контексте Медведев упоминает и ядерное оружие. "До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась" - пишет он.

При этом, по словам Медведева, у России нет со Швецией и Финляндией территориальных споров, как с Украиной, поэтому к вступлению этих стран в НАТО Россия отнесётся иначе, чем к гипотетическому вступлению Украины, которое было объявлено Москвой одной из причин вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, сообщает Радио "Свобода".

В Швеции и Финляндии сейчас активно обсуждается вопрос о присоединении к НАТО. Общественное мнение этих нейтральных стран резко изменилось после начала войны в Украине - большинство теперь выступает за вступление в НАТО. Решения пока не приняты, но ожидается, что заявки Швеция и Финляндия могут подать уже нынешним летом.

Ядерное оружие
И. Шимоните
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
# Литва# Война в Украине# Россия
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