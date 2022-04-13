Науседа после посещения Бородянки: каждого убийцу и насильника настигнет возмездие

Преступления, совершенные российской армией, получат оценку, а преступники предстанут перед Международным уголовным судом в Гааге, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший украинскую Бородянку.

"Раньше или позже каждого убийцу, мародера и насильника настигнет возмездие. Украина этого так не оставит. Демократический мир ей поможет", - написал в среду в Facebook президент, находящийся с визитом в Украине.

"Здесь убивали и пытали мирных украинцев, бомбили жилые дома и все вокруг. Здесь свирепствовали представители "освободительной армии", которых нельзя назвать людьми", - написал Науседа из Бородянки, города, откуда были вытеснены российские войска.

В среду президент Литвы Науседа находится в Украине вместе с руководителями Эстонии, Латвии и Польши. Во вторник литовский лидер побывал в Польше, где вместе с президентами этой страны, Латвии и министром иностранных дел Эстонии обсудил ход войны в Украине, поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО.