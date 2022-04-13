Команда Навального рассказала об активах дирижёра Валерия Гергиева

Команда Алексея Навального выпустила расследования об активах руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Авторы отмечают, что известный российский дирижёр скрывает свою зарубежную недвижимость и в то же время выступает "послом Владимира Путина в мире культуры".

Больше всего объектов недвижимости у Гергиева авторы нашли в Италии. Среди них:

- вилла в элитном закрытом посёлке Olgiata Country Club в часе езды от Рима;

- мыс площадью 5,5 га и земельный участок в небольшом городке Масса-Лубренсе недалеко от Неаполя;

полгектара сельскохозяйственной земли, парк аттракционов, баскетбольное поле и ресторан United Tastes of Hamerica's в Римини;

- 800 тыс. кв. м земли в Милане;

- палаццо Барбариго и ещё один дворец XV века в Венеции, там же – помещение с рестораном 1775 года на площади Сан-Марко.



Итальянские активы Гергиева авторы расследования оценивают как минимум в 100 млн евро. Часть этой собственности досталась дирижёру от японской арфистки Йоко Нагаэ. Она получила наследство от богатого мужа и тратила его на поддержку музыкантов. После смерти завещала недвижимость Гергиеву.

С 2017 года руководитель Мариинского театра не декларирует своё имущество. Тем не менее в России у него обнаружены:

-три квартиры в Санкт-Петербурге общей площадью 670 квадратных метров, стоимость около 140 миллионов рублей;

-квартира на Тверской улице в Москве, стоимость 130 млн рублей;

-дача и концертный зал, где музыкант даёт личные концерты Владимиру Путину, в поселке Репино.



Кроме того, согласно расследованию, дирижёр в личных целях пользуется средствами, поступающими в том числе от российских олигархов и государственных компаний на счёт благотворительного фонда Валерия Гергиева, созданного для поддержки молодых музыкантов и популяризации классической музыки.



Радио "Свобода"