Валерий Гергиев

Новости

11 мин. назад

Команда Навального рассказала об активах дирижёра Валерия Гергиева

Полиция

Новости

38 мин. назад

Литва: школьник из дробовика ранил двух подростков

Вильнюсская телебашня

Новости

1 ч. назад

Литовский телецентр передал Украине 19 единиц оборудования для радио- и телевизионного вещания

Арвидас Анушаускас

Новости

3 ч. назад

Министр: Некоторые страны НАТО сомневаются в возможностях усиления восточного фланга

Бюджет

Новости

3 ч. назад

Кабмин Литвы одобрил поправки к бюджету этого года

Война в Украине (ассоциативное фото)

Новости

4 ч. назад

Мэр Херсона: "Де-юре мы - Украина, а де-факто - в оккупации"

Гитанас Науседа отправляется в Киев

Новости

4 ч. назад

Президент Литвы отправляется в Киев

Украинские беженцы

Новости

5 ч. назад

В Литве зарегистрировано 44,4 тыс. военных беженцев из Украины

Олаф Шольц

Новости

5 ч. назад

Война в Украине. Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ

Александр Пушкин

Новости

5 ч. назад

В Каунасе хотят переименовать гимназию им. Пушкина – в Вильнюсе эту идею не поняли

Спецслужбы, слежка (ассоциативное фото)

Новости

7 ч. назад

ДГБ: спецслужбы РФ и Беларуси пытаются вербовать литовцев

Константин Райкин

Новости

17 ч. назад

Константин Райкин уволен из театральной школы

Вакцинация

Новости

20 ч. назад

В этом году получено 1151 сообщение о побочных реакциях на прививку от COVID-19

Борис Джонсон

Новости

22 ч. назад

Британская полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна

Военные беженцы из Украины

Новости

22 ч. назад

В Украину из Литвы вернулась первая группа детей

В. Путин

Новости

23 ч. назад

Путин: "благородные" цели операции в Украине будут выполнены

Новости

2022.04.13 15:16

Команда Навального рассказала об активах дирижёра Валерия Гергиева

Радио «Cвобода»2022.04.13 15:16
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев / Vida Press nuotr.

Команда Алексея Навального выпустила расследования об активах руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Авторы отмечают, что известный российский дирижёр скрывает свою зарубежную недвижимость и в то же время выступает "послом Владимира Путина в мире культуры".

Больше всего объектов недвижимости у Гергиева авторы нашли в Италии. Среди них:

- вилла в элитном закрытом посёлке Olgiata Country Club в часе езды от Рима;
- мыс площадью 5,5 га и земельный участок в небольшом городке Масса-Лубренсе недалеко от Неаполя;
полгектара сельскохозяйственной земли, парк аттракционов, баскетбольное поле и ресторан United Tastes of Hamerica's в Римини;
- 800 тыс. кв. м земли в Милане;
- палаццо Барбариго и ещё один дворец XV века в Венеции, там же – помещение с рестораном 1775 года на площади Сан-Марко.

Итальянские активы Гергиева авторы расследования оценивают как минимум в 100 млн евро. Часть этой собственности досталась дирижёру от японской арфистки Йоко Нагаэ. Она получила наследство от богатого мужа и тратила его на поддержку музыкантов. После смерти завещала недвижимость Гергиеву.

С 2017 года руководитель Мариинского театра не декларирует своё имущество. Тем не менее в России у него обнаружены:

-три квартиры в Санкт-Петербурге общей площадью 670 квадратных метров, стоимость около 140 миллионов рублей;
-квартира на Тверской улице в Москве, стоимость 130 млн рублей;
-дача и концертный зал, где музыкант даёт личные концерты Владимиру Путину, в поселке Репино.

Кроме того, согласно расследованию, дирижёр в личных целях пользуется средствами, поступающими в том числе от российских олигархов и государственных компаний на счёт благотворительного фонда Валерия Гергиева, созданного для поддержки молодых музыкантов и популяризации классической музыки.

Радио "Свобода"

# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Полиция
39 мин. назад

Литва: школьник из дробовика ранил двух подростков

Вильнюсская телебашня
1 ч. назад

Литовский телецентр передал Украине 19 единиц оборудования для радио- и телевизионного вещания

Арвидас Анушаускас
3 ч. назад

Министр: Некоторые страны НАТО сомневаются в возможностях усиления восточного фланга

Бюджет
3 ч. назад

Кабмин Литвы одобрил поправки к бюджету этого года

Война в Украине (ассоциативное фото)
4 ч. назад

Мэр Херсона: "Де-юре мы - Украина, а де-факто - в оккупации"

Гитанас Науседа отправляется в Киев
4 ч. назад

Президент Литвы отправляется в Киев

Украинские беженцы
5 ч. назад

В Литве зарегистрировано 44,4 тыс. военных беженцев из Украины

Олаф Шольц
6
5 ч. назад

Война в Украине. Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ

обновляется
6
Александр Пушкин
5 ч. назад

В Каунасе хотят переименовать гимназию им. Пушкина – в Вильнюсе эту идею не поняли

Спецслужбы, слежка (ассоциативное фото)
7 ч. назад

ДГБ: спецслужбы РФ и Беларуси пытаются вербовать литовцев

Александр Пушкин
2022.04.13 09:50

В Каунасе хотят переименовать гимназию им. Пушкина – в Вильнюсе эту идею не поняли

Военные беженцы из Украины
2022.04.12 17:00

В Украину из Литвы вернулась первая группа детей

Санкции в отношении России
2022.04.12 16:01

СРФП: из-за санкций ЕС в отношении РФ и Беларуси в Литве заморожено около 22 млн евро

В. Путин
2022.04.12 16:04

Путин: "благородные" цели операции в Украине будут выполнены

Олаф Шольц
6
2022.04.13 09:54

Война в Украине. Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ

обновляется
6
Константин Райкин
2022.04.12 22:00

Константин Райкин уволен из театральной школы

Вакцинация
2022.04.12 18:52

В этом году получено 1151 сообщение о побочных реакциях на прививку от COVID-19

Война в Украине (ассоциативное фото)
2022.04.13 11:04

Мэр Херсона: "Де-юре мы - Украина, а де-факто - в оккупации"

Спецслужбы, слежка (ассоциативное фото)
2022.04.13 08:24

ДГБ: спецслужбы РФ и Беларуси пытаются вербовать литовцев

Бюджет
2022.04.13 11:50

Кабмин Литвы одобрил поправки к бюджету этого года