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2022.04.13 12:26

Министр: Некоторые страны НАТО сомневаются в возможностях усиления восточного фланга

BNS, LRT.lt2022.04.13 12:26
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Некоторые страны НАТО сомневаются в возможностях расширения мощностей на восточном фланге Альянса, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

В данный момент в Литве, в других странах Балтии и Польше дислоцированы боевые группы в размере батальона. Страны региона добиваются того, чтобы они выросли до размера бригады – это в несколько раз увеличило бы количество военных, служащих в этих подразделениях.

Решение по этому вопросу ожидается на июньском саммите НАТО в Мадриде.

«Мы, наконец, узнаем об этом в Мадриде, к тому времени это должно быть согласовано, поскольку пока что консенсуса нет, просто есть страны, которые считают, что для НАТО это стало бы большой нагрузкой», - сказал Анушаускас журналистам в среду.

Дислоцированные в Литве международные силы НАТО возглавляет Германия. По словам министра, когда речь идет о расширении сил, "мы видим очень позитивные сигналы" со стороны этой страны.

В настоящее время в Международном батальоне НАТО в Рукле служат около 1,6 тыс. союзных военных.

Страны региона добиваются дополнительных сил союзников НАТО в ответ на вторжение России в Украину.

# Литва# Война в Украине
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