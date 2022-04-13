Президент Литвы отправляется в Киев

В среду президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что находится по пути в Киев.

«Мы едем в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва будет и впредь поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу", - написал президент в Twitter.

Он поделился фотографией, на которой вместе с лидерами других стран запечатлен рядом с поездом.

Науседа находился в Польше во вторник, чтобы обсудить ход войны в Украине, поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО с президентами Польши и Латвии, министром иностранных дел Эстонии.

Как сообщил советник президента Томас Бержинскас, больше информации о визите из соображений безопасности пока не сообщается. Администрация президента обещает подробнее проинформировать о визите позже.

По словам советника Науседы, президент находится в Украине вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии Анджеем Дудой, Эгилом Левитсом и Аларом Кари.