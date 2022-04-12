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2022.04.12 22:00

Константин Райкин уволен из театральной школы

Радио «Cвобода»2022.04.12 22:00
Константин Райкин
Константин Райкин / "Википедия"

Актёр и режиссёр Константин Райкин уволен из Высшей школы сценических искусств (другое её название - Театральная школа Константина Райкина). Соотвествующий приказ подписал ректор учреждения Анатолий Полянкин. Райкин был в школе бессменным художественным руководителем.

Ранее ректор Полянкин переименовал школу, лишив её имени Константина Райкина, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс из-за "ухудшения материального положения". Студенческий совет подал коллективный иск в суд, благодаря чему учащиеся всё же смогут закончить учебный год и сдать экзамены.

Решение об увольнении Райкина в студсовете назвали "неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов". Учащиеся призвали Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".

Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году, став её худруком. Тогда же ректором школы был назначен театральный продюсер и инвестиционный менеджер Анатолий Полянкин. В последние годы худрук и ректор конфликтовали. По словам Райкина, "Полянкин хочет прибрать образовательное учреждение к рукам, как некую недвижимость, нарисовав себе ни с кем не согласованный устав". Решение о своём увольнении Райкин назвал "шагом к окончательному уничтожению театральной школы", добавив, что собирается отстаивать свои права в суде.

25 февраля Райкин в числе других 16 деятелей российской культуры выступил с призывом прекратить "вооружённые действия" в Украине.

Радио "Свобода"

# Культура# Война в Украине
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