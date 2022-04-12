Британская полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за посещение вечеринок во время локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.



Офис Джонсона подтвердил, что штрафы двум чиновникам действительно были выписаны. Однако официальный представитель премьер-министра сообщил что Джонсону и Сунаку пока не сказали, за какое именно мероприятие они наказаны.



Лондонская полиция расследует 12 мероприятий, проведенных на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. По результатам расследования выписано уже более 50 штрафов.



Полиция не намерена называть имена оштрафованных, однако ранее британское правительство обещало сообщить, если в числе нарушителей окажутся премьер-министр или министр финансов.



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