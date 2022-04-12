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2022.04.12 18:52

В этом году получено 1151 сообщение о побочных реакциях на прививку от COVID-19

BNS, LRT.lt2022.04.12 18:52
Вакцинация
Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

 В первом квартале этого года Государственная служба контроля над лекарственными (ГСКЛ) препаратами Литвы получила 1 151 сообщение о побочных реакциях на вакцины от COVID-19, а с начала вакцинации в целом получено почти 8 тыс. таких сообщений.

"Если говорить о первом квартале этого года, то получено 1 151 сообщение о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19", – заявил во вторник на пресс-конференции глава службы Гитис Андрулёнис.

По его словам, в 933 сообщениях рачь шла о побочной реакции на вакцину Comirnaty, 82 – Vaxzevria, 68 – Spikevax, и 64 – Janssen.

В целом до марта этого года служба получила 7959 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины, это составляет 0,18% от общего количество привитых от коронавируса жителей.

92% сообщений, полученных до конца марта этого года, связаны с подозрениями на нетяжелые нежелательные реакции, а 8% – с тяжелыми. Представители службы отмечают, что среди упомянутых тяжелых нежелательных реакций были четыре сообщения о миокардите и перикардите.

В целом, с начала вакцинации в Литве было использовано почти 4,5 млн доз прививок от коронавируса.

# Литва
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