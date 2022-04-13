ДГБ: спецслужбы РФ и Беларуси пытаются вербовать литовцев

Эскалация напряженности из-за войны России в Украине увеличила риски для тех, кто путешествует в Россию и Беларусь, предупредил во вторник Департамент государственной безопасности (ДГБ).

По данным ведомства, спецслужбы этих стран предпринимают более активные действия по вербовке литовских граждан, прибывающих в Россию и Беларусь.

«Эффективные контрразведывательные меры, применяемые литовскими спецслужбами, препятствовали разведывательным возможностям враждебных государств в Литве, поэтому в последние годы активизировались службы враждебных государств за пределами их территорий — они пытаются установить контакты с гражданами Литвы и делают попытки вербовать их во время посещения России или Беларуси», - говорится в сообщении департамента.

Разведка предупреждает, что наиболее часто пытаются завербовать лиц, имеющих возможность регулярно посещать Россию или Беларусь.

ДГБ отмечает, что разведку враждебных государств интересуют не только люди, имеющие доступ к секретной информации или занимающие высокие посты.

«Российские спецслужбы имеют тенденцию вербовать всех, кого они могут завербовать, а позже решать, для каких целей они могут использовать агентов, например, для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, связи и поддержки других операций», — говорится в сообщении.

Для установления контакта службы могут принимать такие меры, как моделирование инцидента с правоохранительными, миграционными или иными органами или конфликта с преступниками, а также угрожать ограничить доступ в Россию или Беларусь по бюрократическим причинам.

ДГБ призывает граждан Литвы, направляющихся в Россию и Беларусь, быть бдительными и ответственными.