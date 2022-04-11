Спикер Сейма Литвы в Варшаве призвала создать спецфонд для поддержки Украины

Сегодня украинцы борются не только за свое будущее, но и за наследие Речи Посполитой, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в Варшаве в понедельник.

Она предложила создать специальный фонд поддержки Украины.

Говоря о поддержке и помощи Украине, спикер Сейма Литвы выделила три наиболее актуальных на данный момент шага.

«Прежде всего, я считаю важным продолжать поставки различных вооружений, чтобы помочь Украине защитить свою свободу, восстановить свою территориальную целостность и предотвратить дальнейшие массовые убийства мирных жителей», — сказала она.

«Второй важный шаг — как можно скорее предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в Европейский Союз, поэтому мы ожидаем положительного заключения Еврокомиссии. И, в-третьих, важно создать Трастовый фонд украинской солидарности, который поможет восстановить Украину после войны и запустить крупную инвестиционную программу», — сказала Чмилите-Нильсен.

В польской столице спикер Сейма Литвы также встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой, главой Сейма Эльжбетой Витек и главой Сената Томашем Гроцким.