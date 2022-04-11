"Назвали нас врагами родины". Литовка с семьей уехала из Москвы в Литву: не хотели ждать, пока настучит сосед

24 февраля Сандра Флейшер, живущая в Москве со своей семьей, была разбужена звонками друзей из Киева, которые сообщили ей, что Украину бомбят. "Большой шок, большая боль, большая тревога", - вспоминает она ощущения того дня.

Сегодня Сандра, ее муж и сын находятся в Литве. Литовцы, чувствуя себя в Москве чужими среди своих, не желая ждать, пока соседи донесут на них за их антиправительственную позицию, быстро приняли решение уехать.

«В России нет будущего»



Протесты в России против войны с Украиной / AP nuotr.

Как рассказала Сандра, семья уже давно собиралась уехать из России, это был лишь вопрос времени. Спусковым же крючком стала война, которую Россия начала в Украине. Именно тогда, по словам женщины, она окончательно поняла, что у этой страны нет будущего.

"Ты не можешь спокойно относиться к происходящему. Мы очень глубоко погрузились во все события, наше психологическое состояние было очень тяжелым", - рассказывает она в интервью LRT.lt.

У окружения Сандры, как оказалось, было разное отношение к войне в Украине. Ей также стало трудно общаться с некоторыми соседями, коллегами и знакомыми, которые поддерживали официальную российскую версию "военной операции" по освобождению Украины от «фашистов».

"Это также повлияло на решение об отъезде. Нельзя все время чувствовать себя чужим среди своих и своим среди чужих. Мы уехали с тяжелым сердцем. Мы оставили свой дом, своих друзей, свою работу - все. Но мы также понимали, что растим сына и не очень хотим растить потенциального будущего военнослужащего.

И как он мог расти в среде с подобной риторикой, где ты должен принимать мнение большинства и не имеешь права выражать свое собственное? Для меня, выросшей в свободной стране, это неприемлемо. Будучи другими, думая самостоятельно, мы не могли оставаться в этой среде", - комментирует она.

Сандра уверяет, что, находясь в России, она не получала никаких предупреждений или угроз.

Сандра Флейшер с мужем и сыном / Asmeninio albumo nuotr.

Однако, по словам женщины, когда ее муж, работавший в украинской компании, решил сменить работу, ему было трудно найти новое место в Москве. По словам литовки, мужу было трудно покинуть родину, но не менее трудно было жить там и видеть происходящее.

"Как может чувствовать себя человек, который живет в своей стране, но прекрасно понимает, что это все равно, что попасть в плен к бандитам? Они диктуют условия жизни, мышления, пытаются отобрать у вас родину. Это трудно, но он понимает, что там нет перспектив. Никто не скажет вам "спасибо", если вы попадете в тюрьму или если вас застрелят.

Мы можем принести больше пользы миру, находясь здесь, чем находясь там и опасаясь, что полиция или другие структуры придут в наш дом и разрушат нашу жизнь. Мы не хотели ждать, когда наступит время, когда сосед настучит, и у нас возникнут проблемы, потому что кто-то считает, что вы живете не так, как надо", - делится своими мыслями Сандра.

Протесты в России против войны с Украиной / AP nuotr.

Некоторые друзья назвали врагами родины

Однако большое количество россиян, даже если они хотят покинуть страну, не имеют такой возможности, отмечает Сандра. Литовка говорит, что среди ее близких друзей никто не эмигрировал, но она знает ряд деятелей культуры и журналистов, которые уехали. Впрочем, не все друзья Сандры поняли и поддержали решение ее семьи уехать.

"Некоторые друзья и знакомые, оставшиеся в России, узнав, что мы уехали, назвали нас врагами родины, заблокировали в социальных сетях и разорвали отношения. Мы понимаем, что это не столько идеологический крик, сколько крик души, что кто-то может уехать, а ты нет. Что ты в каком-то смысле обречен вариться в этом котле, и столкнуться со всеми последствиями", - размышляет Сандра.

По ее словам, западные санкции сильно ударили по населению страны.

"Курс рубля сошел с ума, и люди побежали снимать деньги. Когда иностранные компании начали уходить с рынка, все кинулись в IKEA и другие магазины. Люди старались запастись на будущее - кто-то покупал для себя, кто-то для перепродажи по более высокой цене. Санкции потрясли общество", - говорит литовка.

В Литве на российские номера водители реагировали негативно



Сандра Флейшер с мужем и сыном / Asmeninio albumo nuotr.

Сандра, которая вернулась в Литву со своей семьей в начале марта, решила ехать домой через Эстонию, потому что слышала о длинных очередях на латвийской границе. Сандра и ее семья не испытали никаких трудностей при выезде из России. Однако, когда они добрались до Литвы на машине с российскими номерами, то столкнулись с не очень дружелюбным поведением других водителей.

"Поначалу водители на нас реагировали очень негативно, и нам приходилось раскрасить машину, как пасхальное яйцо, всевозможными наклейками и флагами Литвы и Украины. Мне кажется глупым, что мы должны как-то доказывать, что мы свои, но сейчас все успокоились", - говорит она.

Сандра отмечает, что ее семья не питала иллюзий, что здесь их встретят с распростертыми объятиями. Для литовской женщины, которая провела в России более 10 лет, в Литве все начинается с нуля.

"Есть много вещей, с которыми нужно разобраться, речь идет о документах, - чтобы чувствовать себя здесь полноценным членом общества. Для моего мужа, поскольку он создал семью с гражданкой Литвы, процесс получения визы проще. Но, тем не менее, человек не имеет права официально работать, пока у него нет вида на жительство.

Мы разрешили нашему сыну ходить в русскую школу, и сейчас он учится с детьми из Украины. Я ищу здесь работу, у меня уже есть предложения", - говорит Сандра о своем начале жизни в Литве.

Акция протеста у посольства России в Вильнюсе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Она уверяет, что не боится говорить окружающим, что вернулась из России. Люди относятся к этому с пониманием. Сандра сомневается, что в ближайшие годы или даже десятилетия можно будет вернуться в Россию и строить там свое будущее.

"Мы намерены строить свою жизнь тут. Воспитать ребенка так, чтобы он получил хорошее образование и мог выбрать свой собственный путь в жизни, то, как он хочет жить, а не то, что ему пытается навязать государство или правительство", - заключает литовка.