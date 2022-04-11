Опрос: консерваторы вернулась в лидеры рейтинга, на втором месте - партия Сквернялиса

Правящие литовские консерваторы вернули себе первую позицию в рейтинговой таблице, показывает опрос, проведенный по заказу портала Delfi компанией Spinter.

Как показал опрос, в марте за партию Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛДХ) проголосовали бы 13,1% участников опроса, в феврале таких было 12%. Эта партия за месяц переместилась со второго на первое место.

Созданный в этом году Демократический союз "Во имя Литвы" поднялся на второе место рейтинга - на выборах он получил бы голоса 10,7% избирателей (в феврале - 8,7%).

Сместившаяся на третье место оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) отстает минимально - о своей поддержке ей заявили 10,2% респондентов (в феврале - 12,2%).

Как показывают данные опроса, за оппозиционный Литовский союз "крестьян" и "зеленых" в марте проголосовали бы 6,6% опрошенных (в феврале - 6,7%), за Движение либералов - 6% (в феврале - 6%).

Партия "Свобода и справедливость" получила бы 4,7% (в феврале - 4,1%) голосов, Партия труда - 4,2% (в феврале - 6,5%), Партия свободы - 3,7% голосов (в феврале - 4,5%).

За другую партию отдали бы голоса 8,5% опрошенных, не пошли бы голосовать 13,3% жителей Литвы, не знают, за кого голосовать или не ответили на вопрос 19% респондентов.

Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.