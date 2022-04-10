Хроника путинской войны против Украины. К Харькову движется 12-километровая колонна российской военной техники

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 апреля.

На 46-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 10 апреля (время вильнюсское).

13:21

ООН повысила оценку внутренне перемещенных лиц в Украине до 7,1 миллиона человек.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за развязанной Россией войны достигло 7,1 миллиона, такую оценку на 6 апреля дало управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которое ранее оценивало этот показатель от 6,5 до 6,7 миллиона человек.

Согласно карте ООН, на западе Украины около 2,9 миллиона ВПЛ, в центральных областях на правом берегу Днепра – 1,4 миллиона, на северо-восток от Киева – 1,3 миллиона, на юг под Киевом и на север от Одессы и Николаева – по 357 тысяч и на левом берегу Днепра в Запорожской и Херсонской областях – 857 тысяч человек.

"Более четверти населения Украины были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день более 4,3 миллиона беженцев покинули Украину, что делает этот кризис с беженцами самым быстрорастущим со времен Второй мировой войны", – говорится в отчете на его сайте.

Военные беженцы из Украины / AP nuotr.

11:58

За сутки Харьков и пригород подверглись 66 обстрелам, есть погибшие и раненые.

"За минувшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центра города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших. В эти сутки обстрелам снова подверглись Дергачи и (Харьковский) район – 2 человека погибли, есть пострадавшие", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своей странице в фейсбуке.

"Как видим, российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед не имеет", – добавил он.



11:43

С начала войны в Украине погибли 177 детей, более 336 получили ранения. Эти данные обнародовала Генпрокуратура Украины. По данным Управления ООН по правам человека, в ходе конфликта погибли более ста детей, еще 134 ребенка получили ранения, однако в ведомстве отмечают, что реальные цифры могут быть значительно выше.

По оценкам Детского фонда ООН, число несовершеннолетних внутренних вынужденных переселенцев составляет в Украине 2,5 миллиона человек. Приблизительно 60 процентов несовершеннолетних были вынуждены покинуть свои дома после начала вооруженных действий России против Украины.

Перрон вокзала в Краматорске после ракетного удара / V. Zelenskio socialinio tinklų nuotr.

11:30

Украинские военные утверждают, что нашли братскую могилу с телами российских военных, убитых во время боевых действий. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что захоронение обнаружено в селе Ольховка, расположенном в восьми километрах от Харькова, и публикует фотографию (речь идет о шокирующих снимках). Подтвердить или опровергнуть эту информацию в условиях ведения боевых действий невозможно.

11:25

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова так же, как и украинская сторона, сообщила в своем Telegram-канале, что накануне состоялся очередной обмен пленными. По ее словам, России переданы четыре сотрудника "Росатома" и несколько военнослужащих.

11:00

За прошедшие сутки украинские военные отбили восемь наступлений ВС РФ на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Генштаб ВСУ. При этом уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника, указано в оперативном сообщении.

10:50

В сторону Харькова движется 12-километровая колонна российской военной техники, сообщает украинское информагентство УНИАН, публикуя спутниковые снимки, собранные и проанализированные компанией Maxar Technologies. Судя по снимкам, военная колонная РФ протяженностью около 12,8 км двигается в южном направлении через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.

09:20

По данным военной разведки Великобритании, российские вооруженные силы стремятся увеличить численность подразделений за счет военнообязанных, уволенных в запас с 2012 года. Также сообщается о попытках вербовки добровольцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8yjYrVmzHe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xd1tmsCDme — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2022

08:45

Генштаб ВСУ: Войска РФ пытаются прорваться в Изюм

По данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ стремятся прорвать оборону украинских подразделений около города Изюм и установить контроль над Мариуполем. В оперативной сводке Генштаба отмечается, что россияне пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. Накануне продолжались артиллерийские обстрелы Нововоронцовки, Марьянского, Новогригорьевки и Шевченково.

07:50

Советник президента Украины Алексей Арестович: Россия уже наступает на Донбасс

Алексей Арестович / фото UNIAN

Российские войска уже начали наступление на Донбасс, заявил советник президента Украины Алексей Арестович вечером 9 апреля в интервью на YouTube-канале "Фейгин Live". По его словам, начался первый этап наступления. "Сейчас все ждут второй эшелон, - сообщил он. - А второй эшелон - это 10 батальонно-тактических групп, которые приезжают с Дальнего Востока (последние, 5-й армии), и те, кого вывели с севера у нас - от Киева, Чернигова и Сум".

06:50

Немедленный ввод эмбарго на поставки газа из России окажет на экономику ФРГ столь негативное воздействие, "что у нас больше не будет сил адекватно помогать Украине", заявил генеральный секретарь находящейся в оппозиции консервативной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марио Чая (Mario Czaja). По его словам, речь идет не о том, "чтобы ради мира в Украине мы немного померзли", а о том, "сохраним ли мы миллионы рабочих мест, обеспечим ли средства к существованию граждан, а значит, и социальный мир в нашей стране".

При этом ХДС поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки угля из России и выступает за то, чтобы в течение трех месяцев по возможности прекратить импорт российских нефтепродуктов.

06:20

Украина намерена закупить боевые машины пехоты Marder напрямую у производителя - немецкой компании Rheinmetall. Об этом немецкое издание Bild am Sonntag (BamS) пишет в воскресенье, 10 апреля. По его сведениям, машиностроительное предприятие со штаб-квартирой в Дюссельдорфе намерено до конца года поставить Киеву 35 БМП.

05:55

Переговоры Зеленского и Путина в ближайшее время не состоятся, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, выступая в телеэфире украинского канала "Украина 24". "Сказать, что они встретятся через неделю, через две недели - нет, так не будет", - подчеркнул он. Украина готовится к большим битвам, в том числе в Донбассе, и должна в них победить, чтобы получить такую переговорную позицию, при которой сможет диктовать определенные условия, "после этого президенты (Владимир Зеленский и Владимир Путин. - Ред.) будут встречаться". По его словам, Украина продолжает настаивать на твердых гарантиях безопасности и платит за это очень высокую цену, "но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий".

05:30

Эмбарго на поставки российского газа не разрушит экономику Германии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung. По его словам, Варшава намерена запретить импорт газа и угля из РФ в ближайшие месяцы, но на российскую экономику подобные меры могут оказать влияние лишь в том случае, если к ним прибегнут все страны ЕС.

05:04

Жителям Крыма поступают сообщения о минировании Крымского моста

В аннексированном Россией Крыму жителям могли поступать сообщения якобы от МЧС с предупреждениями о минировании Крымского моста. Как заявил Олег Крючков, советник по информационной политике назначенного Москвой главы Крыма Сергея Аксенова, "никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет". Он обвинил в распространении ложной информации украинскую сторону.

04:40

"Украинцы обладают львиной отвагой. Президент Зеленский - это рык этого льва. Великобритания непоколебима в своей поддержке народа Украины. Слава Украине!" - написал в своем микроблоге Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

04:15

НАТО проходит "фундаментальную трансформацию", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столбентерг в интервью британскому изданию The Telegraph. Он не исключил постоянного присутствия сил НАТО на внешних границах блока в будущем.

03:50

Полиция прервала пророссийский автопробег в Нюрнберге

В Любеке полиция прервала акцию-автопробег, начатую под лозунгом "Вместе против ненависти" (Gemeinsam gegen Hass), в связи с тем, что ее участники высказывали публичное одобрение агрессии РФ в Украине и использовали флаги с запрещенной символикой, сообщила полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в ночь на 10 апреля. Акция собрала около 150 человек и 60 автомобилей. Против четырех участников возбуждены "дела по подозрению в совершении уголовных преступлений".

03:20

Украинский футбольный клуб "Шахтер" проиграл со счетом 1:0 "Олимпиакосу" в греческом Пирее, начав серию благотворительных игр в рамках "Глобального тура за мир", финансируемого правительством Украины. Его цель - собрать средства для ВСУ и помощи украинским беженцам. На футболках игроков вместо их фамилий были написаны названия украинских городов, подвергшихся российским бомбардировкам. Также запланированы матчи с командами "Фенербахче" (Стамбул), "Хайдук" (Сплит) и "Лехия" (Гданьск), идут переговоры с другими клубами. Клуб "Шахтер" изначально базировался в Донецке, но после развязывания пророссийскими сепаратистами боевых действий в Донбассе в 2014 году был вынужден покинуть родной город.

02:55

Прекращение поставок российского газа будет иметь катастрофические последствия для промышленности и для населения ФРГ, заявил вице-президент Объединения химической промышленности Германии (VCI) Вернер Бауман (Werner Baumann) в интервью немецкому воскресному изданию Bild am Sonntag. По его словам, если газовый импорт из РФ подвергнется бойкоту, Германии будет угрожать "волна безработицы, подобной которой мы не видели уже много лет".

02:30

В Штутарте состоялся пророссийский автопробег

В Штутгарте в субботу состоялся пророссийский автопробег. Мероприятие, участники которого проехали колонной по административному центру земли Баден-Вюртемберг, собрало 190 автомобилей. На капотах и окнах многих транспортных средств были закреплены флаги РФ. Организаторы пробега выступили против "дискриминации русскоговорящего населения" ФРГ, а также "дискриминации русскоговорящих детей в школах" и призвали "прекратить русофобию".

02:05

Британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев с новым пакетом финансовой и оборонной помощи, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на воскресенье, 10 апреля, отметив лидерство Великобритании в оказании поддержки Украины и санкционной политике. "Мы также обсудили с ним новые санкционные меры, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру", - сказал Зеленский.

В тот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заверил, что Австрия вместе с другими партнерами по ЕС продолжит санкционную политику в отношении России, отметил президент Украины. Он также поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и премьер-министра Канады Джастина Трюдо за организацию международной кампании в поддержку Украины, в рамках которой удалось собрать 10 млрд долларов.

Владимир Зеленский / AP nuotr.

01:38

Украина постепенно восстанавливает регулирующий контроль на Чернобыльской АЭС, сообщается в микроблоге Twitter Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как уточняется в сообщении, радиационный фон на ЧАЭС "в пределах нормы", но восстановить работу радиационных и других датчиков пока не удалось. Кроме того, новая информация о положении на ЧАЭС "подчеркивает необходимость того, чтобы эксперты МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности и гарантиям приехали на площадку, как только это будет возможно".

01:11

Минометному обстрелу с украинской стороны подвергся российский пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор этого региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его утверждению, в результате обстрела никто не пострадал и разрушений нет.

00:47

Зеленский намерен добиваться мирного соглашения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться мирного соглашения с Россией, несмотря на то, что российские войска атакуют гражданское население, шокируя этим весь мир. Никто не хочет вести переговоры с теми, кто мучает украинский народ, но "мы не хотим упустить возможности, если они у нас имеются, для дипломатического решения", сказал Зеленский в Киеве в интервью Associated Press.

Президент Украины выразил уверенность, что украинцы примут мир, несмотря на все те ужасы войны, свидетелями которых они стали за прошедшее время. "Нам надо продолжать борьбу, но бороться за жизнь. Невозможно вести борьбу за прах, когда нет ничего и нет людей. Вот почему важно остановить эту войну", - сказал Зеленский. Он также призвал западные страны увеличить поставки оружия для обороны Украины.

00:20

Войска РФ в Украине продолжают использовать неконвенциональные виды вооружений с целью увеличить потери, снизить моральный дух и ограничить свободу передвижения украинцев, утверждает британская разведка. "Российские силы также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском сопутствующего ущерба для гражданского населения", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании. После отвода частей РФ с севера Украины вскрываются свидетельства нанесения ударов непропорциональной силы по мирным жителям, подчеркивается в заявлении.

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