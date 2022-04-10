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2022.04.10 07:00

Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированных в России и Беларуси автомобилей

Радио «Cвобода»2022.04.10 07:00
Проверка на литовской таможне
Проверка на литовской таможне / BNS nuotr.

Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

В сообщении ведомства говорится, что таможенные службы стран ЕС сослались на пятый пакет санкций против России, принятый из-за российского вторжения в Украину.

"Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС", - говорится в сообщении ФТС.

По информации ведомства, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку фармацевтической, медицинской, пищевой продукции, а также сельхозпродукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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