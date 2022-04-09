В Биржайском замке состоялось прощание с режиссером Мантасом Кведаравичюсом

9 апреля в Биржайском замке прошла церемония прощания с литовским режиссером Мантасом Кведаравичюсом, убитым в Украине.

Желающих проститься просили не приносить венки, а почтить память погибшего режиссера только цветами.

По факту смерти М. Кведаравичюса проводится досудебное расследование.

Литовский кинорежиссер, антрополог культуры М. Кведаравичюс погиб в городе Мариуполе, который находился в окружении. 45-летний режиссер уже работал в этом городе в 2015 году, когда снимал документальный фильм «Мариуполь». Несколько недель назад он вновь приехал в Украину, чтобы запечатлеть оставшихся жителей разоренного войной города и зафиксировать их истории.

Украинская журналистка Альбина Львутина написала в своем аккуаунте Фейсбука о том, как погиб литовский режиссер: «Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили. Его героическая жена сделала невероятное. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы её саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было скрыть информацию. О смерти знало ограниченное количество людей, но как только информация попала в СМИ, остановить это было уже невозможно. Мы могли больше никогда не узнать правды и даже не попрощаться с Мантасом. Он погиб не в машине от «попадания ракеты». Как написали СМИ. Его застрелили. Но все подробности должна установить независимая экспертиза».

«В 2016 году он снял фильм о нашем мирном Мариуполе, который совсем недавно оказался на передовых линиях Донбасской войны. А теперь там же отняли и его собственную жизнь. Вечный ему покой», – написал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Мантас Кведаравичюс / Vida Press ir V. Ovadnevo/BNS nuotr. koliažas

«Мир начинает думать, просыпаться, о чем Мантас Кведаравичюс сигнализировал уже давно. История убийства и жизненной силы города, вобравшая в себя так много содержания, сравнима с симфонией и эпосом. Это врезалось, это осталось и останется. Поэтому весть об этой смерти – рана», – написал профессор Витаутас Ландсбергис.

Режиссер родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете режиссеру была присвоена степень магистра в области культурной антропологии.

В 2003-2005 годах М. Кведаравичюс преподавал в США теорию религии, права и политики. В 2011 году он снял документальный фильм «Барзах», рассказывающий о пытках и похищениях людей в раздираемой войной Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, фильм получил приз «Amnesty International» и приз Экуменического жюри. В Литве «Барзах» также был удостоен премии «Серебряный журавль» как лучший документальный фильм года.

Мантас Кведаравичюс / M. Vaičiulio/BNS nuotr.

В 2016 году документальный фильм режиссера «Мариуполь» стал победителем Берлинского кинофестиваля. Проект «Мариуполь» был представлен на CHP:DOX (Копенгагенском международном фестивале документального кино).

В 2019 году его первый игровой фильм «Парфенон» был выбран для участия в конкурсной программе «Неделя кинокритиков» Венецианского кинофестиваля.

Как сообщает Биржайское самоуправление, выходцу из этого района М. Кведаравичюсу планируется посмертно присвоить звание почетного гражданина Биржайского района. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии по присвоению почетных званий Биржайского районного самоуправления.