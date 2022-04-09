За месяц войны с Украиной введение санкций ощутили на себе 41% россиян

41 процент россиян ощутили на себе введение санкций против экономики страны после начавшейся войны с Украиной. Это следует из опроса группы независимых социологов "Хроники". Результаты имеются в распоряжении редакции Радио Свобода.

Больше остальных введение санкций ощутили респонденты в возрасте 24–35 лет и респонденты, которые низко оценивают своё материального благополучие. Чем выше у респондента оценка своего состояния, тем меньше им ощущаются санкции, утверждают авторы исследования, у респондентов с самой высокой оценкой эта доля составляет 23 процента.

39 процентов респондентов сообщили, что ощутили за время войны снижение доходов семьи. При этом снижение больше всего ощутили самые бедные из респондентов. У 32 процентов за месяц случались приступы тревоги или депрессии – это также чаще всего отмечали наименее обеспеченные из респондентов.

"Хроники" разделили респондентов на две условные группы – "милитаристов", скорее поддерживающих достижения целей Москвы в войне с Украиной и "пацифистов", считающих, что война должна закончиться как можно скорее.

Согласно данным опроса, первую группу, в целом выступающую за продолжение войны, чаще волнует, что в ходе боевых действий гибнут и страдают люди. Вторую, желающую остановить боевые действия, больше беспокоит экономическая ситуация, вероятность изоляции России и возможное развитие тоталитаризма в стране.

При этом из всех респондентов немедленного прекращения боевых действий безо всяких условий хотят только 18 процентов опрошенных, говорится в исследовании. 39 процентов считают, что Москва должна добиться признания независимости донбасских сепаратистов. 36 процентов — признания Крыма частью России. Столько же опрошенных хоте ли бы дождаться капитуляции украинской армии.

Радио Свобода