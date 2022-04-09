Хроника путинской войны. В Варшаве пройдет конференция доноров Stand Up For Ukraine

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 9 апреля.

На 45-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 9 апреля (время вильнюсское).

13:40

В Хабаровске задержали женщину, вышедшую на улицу с детским рисунком с голубями. Видео задержания публикует Telegram-канал ЧТД. В том же городе активист, вышедший со словом "Нет" на картонке, простоял всего несколько секунд, после чего также был задержан.

12:55

Шольц - Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что президенту России Владимиру Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков". Шольц вновь призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины. "Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - обратился он на ты к российскому президенту, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии (СДПГ) в Любеке. Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции "уже сильно влияют на экономическое развитие России", и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

12:20

Донецкая областная прокуратура заочно объявила подозрение в госизмене депутату городского совета Мариуполя от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константину Иващенко, который был назначен оккупационными войсками на пост главы администрации города. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.

11:50

В Черном море российский флот продолжает блокировать побережье Одесской области. По словам пресс-секретаря оперативного штаба областной военной администрации Сергея Братчука, флот РФ также периодически перегруппировывает силы и средства. Также он сообщил о высокой вероятности ракетных ударов по Одессе и региону. Однако у украинских военных достаточно сил и средств для огневого поражения противника, указал Братчук.

10:55

О начале эксгумации тел из массового захоронения у храма Андрея Первозванного в Буче объявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. "В могиле возле церкви были похоронены ориентировочно 67 человек", - написала она в Telegram. По ее словам, у большинства погибших в Буче обнаружены огнестрельные и осколочные ранения.

10:05

Для эвакуации мирных жителей в субботу, 9 апреля, было согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, в Донецкой области эвакуация будет проходить на собственном транспорте по маршруту Мариуполь - Запорожье, в Запорожской области - на собственном транспорте и автобусами.

09:35

Разведка Великобритании: Россия стремится создать коридор между Крымом и Донбассом

Военная разведка Великобритании подтверждает информацию о том, что российские операции при поддержке ударами крылатых ракет со стороны ВМС РФ по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. "Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям", - сообщается также в сводке британского Минобороны, упоминающего о ракетном ударе по вокзалу Краматорска. Россия, по мнению Лондона, не оставляет попыток создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом.

08:35

"Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ об оперативной обстановке на фронтах. В частности, указывается, что штурмовые действия российской армии продолжаются на изюмском и донецком направлениях, ВВС Украины поразили четыре воздушные цели: два вертолета, один беспилотник и одну крылатую ракету.

07:45

После того как власти Словакии накануне объявили о передаче Украине своей зенитно-ракетной системы С-300, в Вашингтоне заявили, что разместят в этой стране зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом говорится в заявлении Минобороны США.

06:50

В Варшаве 9 апреля состоится конференция доноров Stand Up For Ukraine. Ее цель - сбор средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Инициаторы - неправительственная организация Global Citizen, Европейская комиссия (ЕК) и правительство Канады. Деньги пойдут в числе прочего на поддержку программ ООН и местных инициатив помощи. Ожидается, что на конференции будет лично присутствовать председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), тогда как канадский премьер-министр Джастин Трюдо подключится по видеосвязи. Свое участие также подтвердил президент Польши Анджей Дуда.

Ранее в социальных сетях была запущена кампания Stand Up For Ukraine, к ней присоединилось множество музыкантов. В их числе - британец Оззи Осборн и его жена Шэрон, которые опубликовали видео с призывом к мировым лидерам оказать существенную поддержку украинцам, вынужденным покинуть свои дома на фоне военного вторжения России.

Музыканты итальянской рок-группы Maneskin, победившие на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, выпустили антивоенный ролик. В минутном клипе используются крупные черно-белые планы участников группы, а также кадры разрушений украинских городов и украинских беженцев. Ролик заканчивается призывом Stand Up for Ukraine.

06:20

Пентагон: РФ перебросила к Харькову тысячи военнослужащих

Россия собирает силы, чтобы взять под контроль восточную части Донбасса, на подступах к Харькову на востоке Украины она дополнительно стянула тысячи военнослужащих, цитирует агентство dpa высокопоставленного представителя министерства обороны США. По его словам, в районе российского Белгорода, расположенного в 40 км от границы с Украиной, число тактических батальонных групп (в каждой - от 600 до 1000 солдат и офицеров) увеличилось с 30 до 40. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что, согласно последним сведениям, подразделения, которых планируют задействовать на востоке Украины, усиливают "десятками тысяч резервистов".

05:45

Президент США Джо Байден и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили по телефону последствия войны в Украине. Как говорится в сообщении Белого дома, речь шла, в частности, о ценах на сырьевые товары, производственно-сбытовых цепочках и продовольственной безопасности в Африке.

05:10

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве / AP nuotr.

Правительство Украины намерено в течение одной недели заполнить опросник, который служит основой для переговоров о вступлении этой страны в Европейский Союз, сообщил Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении. Этот документ передала Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро", - пообещал украинский президент.

04:40

Диппредставительство ЕС возвращается в Киев

В Киеве возобновляет работу дипломатическое представительство Европейского Союза в Украине, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, это позволит улучшить взаимодействие Евросоюза с украинскими властями. Глава диппредставительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время их визита в Киев. После нападения России на Украину представительство ЕС было временно перемещено в польский город Жешув.

04:05

Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине, теперь ими руководит командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт работы в Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника. По его словам, между военными подразделениями, вторгшимися в Украину 24 февраля, была плохо налажена координация. С приходом Дворникова общее командование и управление должно улучшиться, отметил собеседник издания.

03:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", - написал Кулеба в Twitter.

Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

03:00

Каймановы острова заморозили российские активы на $7,3 млрд

Финансовые учреждения Каймановых островов заморозили связанные с Россией активы на сумму 7,3 млрд долларов, сообщил новостной портал Cayman Compass. По его данным, власти островов сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций. В ее состав вошли представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта.

02:30

Президент Украины Владимир Зеленский расценивает ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска как еще одно военное преступление России и ожидает жесткой глобальной реакции. "Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится", - заявил глава государства в новом видеообращении к украинскому народу. По словам Зеленского, "все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал, кто и какие приказы отдавал, откуда ракета, кто ее перевозил, от кого звучала команда и как этот удар был согласован". "Ответственность неизбежна",- подчеркнул он.

02:05

Байден подписал законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ

Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и запрете на импорт ее нефти, говорится в пресс-релизе Белого дома. Ранее эти документы одобрил Конгресс США. Решение о прекращении нормальных торговых отношений с РФ позволит администрации Байдена ввести более высокие тарифы на различные виды импорта, в частности на ряд продукции из стали и алюминия. Кроме того, проект предусматривает менее благоприятный тарифный режим и для Беларуси.

01:40

В течение 8 апреля по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 6665 человек, сообщила в Telegram вице-премьер Украины Ирина Верещук, занимающая должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По ее словам, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 5158 человек, в том числе 1614 мариупольцев и 3544 жителей городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Еще 1507 человек были эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и поселка Горное в Луганской области, добавила Верещук.

01:15

Перрон вокзала в Краматорске после ракетного удара / V. Zelenskio socialinio tinklų nuotr.

Министерство обороны США возложило на российских военных ответственность за ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области Украины. Заявления России о том, что ее силы не участвовали в нанесении удара, выглядят "неубедительно", сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. "По нашим оценкам, это был российский удар, и для его совершения использовалась баллистическая ракета малой дальности", - сказал он.

00:45

Число жертв обстрела Краматорска выросло до 52 человек

Краматорский вокзал после ракетного удара / „Telegram“ vaizdo įrašų stop kadrai

Число жертв ракетного обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске выросло до 52 человек, еще 109 человек получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко. "Но мы понимаем, что эти цифры будут неизбежно расти", - добавил он. Как утверждают украинские власти, удар по вокзалу был нанесен 8 апреля российскими войсками, использовавшими ракету "Точка-У". Минобороны РФ отрицает причастность к обстрелу.

00:20

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский раскритиковал слишком нерешительный курс правительства ФРГ по отношению к России. В интервью немецкой газете Bild он приветствовал запрет на импорт российского угля в рамках пятого пакета санкций ЕС, хотя и заявил, что принятых мер недостаточно. "Некоторые страны, включая Германию, выступают против эмбарго на нефть и газ. Я рад, что пятый пакет содержит эмбарго на поставки угля и древесины", - сказал президент Украины. "Германия не поддержала нас оружием. Германия открыто говорила, что мы не будем членом НАТО. Но, по правде говоря, риторика Германии изменилась", - сказал Зеленский, одновременно одобрив проведение в ФРГ крупных демонстраций в поддержку Украины.