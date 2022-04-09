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2022.04.09 09:39

Литва отправляет лекарства для лечения украинских военных

BNS2022.04.09 09:39
Война России в Украине
Война России в Украине / AP nuotr.

Литва отправляет 15,4 тыс. ампул атропина для лечения украинских военных, сообщило в пятницу министерство здравоохранения.

"Получив из Украины информацию о потребности в этих препаратах, минздрав и Центр по экстремальным ситуациям в области здравоохранения организовали срочную подготовку партии гуманитарной помощи, собранной на основе частной поддержки, а министерство транспорта берет на себя ее транспортировку", - говорится в сообщении.

Это не первая партия гуманитарной помощи, которая отправляется из Литвы в Украину.

В начале марта минздрав отправил в Украину партию международной помощи на сумму почти в 4 млн евро.

В него вошли медикаменты, средства индивидуальной защиты, антисептики, одноразовые шприцы, бинты, хирургические наборы, стерильные пакеты от кровотечений, переломов, ожогов, носилки, одноразовые маски для лица, перчатки.

В конце марта в Украину была вывезена очередная партия лекарственных средств и изделий медицинского назначения, собранная Центром по экстремальным ситуациям в области здравоохранения, стоимость которой превысила 250 тысяч евро.

Когда в конце февраля Россия вторглась в Украину, Запад ввел санкции против Кремля и начал поставлять Киеву оружие и гуманитарную помощь.

Предоставлением помощи Украине также занимаются различные общественные инициативы.

# Литва# Война в Украине
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