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Премьер о втором литовском «единороге»: инвесторы в Литве чувствуют себя безопасно

BNS2022.04.09 09:48
Встреча Ингриды Шимоните с создателями компании „Nord Security“ Эймантасом Сабаляускасом и Томом ОкманомSabaliauskas ir Tomas Okmanas
Встреча Ингриды Шимоните с создателями компании „Nord Security“ Эймантасом Сабаляускасом и Томом ОкманомSabaliauskas ir Tomas Okmanas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что второй литовский «единорог-миллиардник» является конкретным доказательством того, что инвесторы в Литве могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом она заявила в пятницу на встрече с основателями и руководителями компании Nord Security Эймантасом Сабаляускасом и Томом Окманом. Премьер поздравила компанию с тем, что она стала вторым литовским «единорогом» – стартапом стоимостью более миллиарда долларов.

«Это большой шаг вперед и большое международное признание. Кроме того, это конкретное доказательство того, что инвесторы в Литве могут чувствовать себя в безопасности: в данном случае они своими деньгами проголосовали за то, что Литва – безопасная страна. Поздравляю и желаю, чтобы не было недостатка в энтузиазме для достижения новых целей, а также надеюсь, что это будет стимулом для тех литовских стартапов, которые сегодня только делают свои первые шаги», – приводятся слова премьера в пресс-релизе.

Литовский стартап Nord Security привлек инвестиции в размере 100 млн долларов США, а стоимость компании достигла 1,6 млрд долларов США.

Окман ранее говорил BNS, что компания не стремилась к такой оценке, но признание является хорошей новостью не только для бизнеса, но и для Литвы, на которую могут обратить внимание иностранные инвесторы.

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