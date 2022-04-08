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2022.04.08 15:14

Опрос Kantar: Шесть из 10 жителей Литвы верят в победу Украины

BNS, LRT.lt2022.04.08 15:14
На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру
На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

59% опрошенных жителей Литвы считают, что Украина выиграет войну, начатую Россией на ее территории, говорится в опубликованном в пятницу опросе компании Kantar "Военный барометр".

Отвечая на вопрос об исходе войны, по 18% респондентов сказали, что не знают, каким он будет, или считали, что ни одна из сторон не победит. Победу России пророчили 5% процентов респондентов.

Война эмоционально затронула 67% литовцев. Около половины из них сказали, что чувствовали гнев и тревогу. 35% опрошенных сказали, что испытывают страх, 32% - раздражение и разочарование.

«Барометр показывает, что Литва и страны Балтии в целом больше всего обеспокоены войной и отличаются высоким уровнем беспокойства», — сказала Рената Садунишвили, директор по маркетинговым исследованиям и прогнозам Kantar.

На вопрос, могут ли в войне участвовать другие страны, 57% опрошенных ответили, что не знают, а 23% думают, что это произойдет, 21% - считают, что война не распространится за границы Украины.

79% процентов респондентов сказали, что следят за информацией о войне, предоставляемой Украиной, а принять во внимание обе стороны пытаются 19 процентов, только на российскую позицию ориентируются 2% респондентов.

По словам Садунишвили, это свидетельствует о том, что «русский нарратив в Литве практически не работает».

«Учитывая уровень российской пропаганды, это большая оценка работы медиа- и коммуникативных специалистов нашей страны. Позиция населения страны едина, разделения нет", - сказала она.

В Литве в ходе репрезентативного опроса было опрошено 600 жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился 19-25 марта.

Компания Kantar также опросила жителей Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.

# Литва# Война в Украине
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