В Латвии 9 мая объявили днем памяти жертв российской агресии

Сейм Латвии объявил 9 мая днем памяти погибших от агрессии России в Украине.

Траур будет объявлен по всей территории Латвии. Государственные учреждения и самоуправления не смогут организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия. Помимо этого, самоуправления должны будут отозвать разрешения на подобные мероприятия, выданные ранее.

9 мая на зданиях должен быть вывешен государственный флаг Латвии в траурном оформлении, а на башне Рижского замка, резиденции президента Латвии, главном здании Сейма и здании правительства вместе с латвийским вывесят украинский флаг в траурном оформлении.

9 и 10 мая в Латвии будет запрещен запуск пиротехники.

«Закон принят, чтобы привлечь внимание латвийского общества к военной агрессии Российской Федерации на территории Украины и проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украинского государства», — сообщил Сейм.

Общество 9may.lv, которое в предыдущие годы организовывало 9 мая в Риге, отказалось от преведения мероприятия в этом году.

«Происходящее сегодня должно заставить каждого из нас переосмыслить не только ценность победы, но прежде всего — ценность мира», — заявили в обществе.

Против массовых мероприятий 9 мая высказывались президент Латвии Эгил Левитс, мэр Риги Мартиньш Стакис, министр юстиции Янис Борданс. Полиция Латвии сообщила, что массовые собрания 9 мая будут расцениваться как поддержка российской агрессии на территории Украины.



"Новая газета - Балтия"