Суд в Литве посчитал договор "Беларуськалия" и LTG представляющим угрозу для безопасности страны

Вильнюсский окружной административный суд в четверг отклонил жалобу "Беларуськалия" на решения правительства Литвы и Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов, передает агентство BNS.

Внесенный в санкционные списки США и Евросоюза "Беларуськалий" в январе обжаловал в суде решение правительства Литвы, в соответствии с которым LTG было указано с 1 февраля расторгнуть долгосрочный договор с "Беларуськалием" о транзите его удобрений через Литву.

Как посчитал суд, договор одного из крупнейших белорусских производителей удобрений "Беларуськалий" и Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) о транспортировке через Литву миллионов тонн удобрений представлял угрозу для национальной безопасности страны.



"По сути, заявитель не оспаривал его установленные связи с недемократическим режимом Беларуси. Эти выводы обосновывала и представленная заинтересованными институциями информация, а также другие письменные данные дела. Одного лишь этого основания в смысле правового регулирования достаточно для признания сделки не соответствующей интересам национальной безопасности", - говорится в сообщении суда.