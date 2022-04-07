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2022.04.07 17:40

Суд в Литве посчитал договор "Беларуськалия" и LTG представляющим угрозу для безопасности страны

BNS, LRT.lt2022.04.07 17:40
«Беларуськалий»
«Беларуськалий» / N. Jankausko/LRT nuotr.

Вильнюсский окружной административный суд в четверг отклонил жалобу "Беларуськалия" на решения правительства Литвы и Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов, передает агентство BNS.

Внесенный в санкционные списки США и Евросоюза "Беларуськалий" в январе обжаловал в суде решение правительства Литвы, в соответствии с которым LTG было указано с 1 февраля расторгнуть долгосрочный договор с "Беларуськалием" о транзите его удобрений через Литву.

Как посчитал суд, договор одного из крупнейших белорусских производителей удобрений "Беларуськалий" и Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) о транспортировке через Литву миллионов тонн удобрений представлял угрозу для национальной безопасности страны.

"По сути, заявитель не оспаривал его установленные связи с недемократическим режимом Беларуси. Эти выводы обосновывала и представленная заинтересованными институциями информация, а также другие письменные данные дела. Одного лишь этого основания в смысле правового регулирования достаточно для признания сделки не соответствующей интересам национальной безопасности", - говорится в сообщении суда.

# Литва# Беларусь
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