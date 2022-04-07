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2022.04.07 13:57

NYT подтвердила подлинность видео убийства пленных россиян под Киевом

Радио «Cвобода»2022.04.07 13:57
Российский военный
Российский военный / Shutterstock.com

Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области. Эти действия могут расцениваться как военное преступление.

Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей. По многочисленным свидетельствам, их убивали российские военные. Россия категорически это отрицает.

Убийства российских пленных, по-видимому, стали результатом украинской засады на российскую колонну, которая произошла предположительно 30 марта, когда российские войска выходили из небольших городов к западу от Киева, которые в течение нескольких недель были местом боев. Ранее Минобороны Украины сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах.

На видео один из украинских военных дважды стреляет в лежащего на земле российского военнослужащего. Рядом лежат еще несколько пленных с белыми нашивками, у них связаны руки. На заднем плане видна бронемашина типа БМД-2 с символом "V". Украинских военных можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на руках, они многократно повторяют "Слава Украине".

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что если Киев получит доказательства "любых неправовых действий" военнослужащих, их будут "нормативно возвращать в правовое поле". При этом он добавил, что "максимально жёсткие действия" украинцев к российским военнослужащим обусловлены "эмоциональным фоном".

Ранее журналисты The New York Times опубликовали расследование об убийствах мирных жителей в городе Буча российскими военными. Проанализировав спутниковые снимки, журналисты пришли к выводу, что тела мирных жителей на улицах появились в середине марта, то есть до ухода войск РФ из города.

Радио "Свобода"

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