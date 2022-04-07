"Доверяй, но проверяй". Главред «Медиазоны» - о попытках РФ опровергнуть причастность к массовым убийствам

Гость нового подкаста из цикла "Доверяй, но проверяй" - главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Сегодня с главным редактором издания «Медиазона» обсудим попытки российской стороны опровергнуть причастность своих военных к массовым убийствам в Украине, а также стремление россиян найти оправдание этим событиям.



"У меня нет никих сомнений, что это военное преступление. Оно зафиксировано. Я думаю, что резня, которую устроили солдаты российской армии, - это не последний эпизод", - сказал Сергей Смирнов.



Продолжение интервью - в подкасте:

Слушайте подкаст каждую пятницу с 16:05 на волнах Радио ЛРТ.