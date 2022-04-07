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"Доверяй, но проверяй". Главред «Медиазоны» - о попытках РФ опровергнуть причастность к массовым убийствам

Моника Юшкявичюте2022.04.07 15:33
Буча. Война в Украине
Буча. Война в Украине / AP nuotr.

Гость нового подкаста из цикла "Доверяй, но проверяй" - главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Сегодня с главным редактором издания «Медиазона» обсудим попытки российской стороны опровергнуть причастность своих военных к массовым убийствам в Украине, а также стремление россиян найти оправдание этим событиям.

"У меня нет никих сомнений, что это военное преступление. Оно зафиксировано. Я думаю, что резня, которую устроили солдаты российской армии, - это не последний эпизод", - сказал Сергей Смирнов.

Продолжение интервью - в подкасте:


Слушайте подкаст каждую пятницу с 16:05 на волнах Радио ЛРТ.

# В мире# Война в Украине
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