Вице-спикер Рады: мы видим аналогию с событиями в боснийской Сребренице и говорим о геноциде

Буча и Ирпень – названия этих двух маленьких пригородов столицы Украины Киева, облетели весь мир. После отступления российских военных на улицах, в подвалах и братских могилах остались лежать сотни трупов мирных жителей. Свидетельства очевидцев о пытках, изнасилованиях и убийствах горожан ужасают. О трагических событиях последних дней говорим с первым вице-спикером украинского парламента Александром Корниенко.

- Мир увидел шокирующие фото- и видеоматериалы из Бучи и Ирпеня. Были ли вы там, на месте, лично?

- Я был сегодня в других маленьких населённых пунктах рядом с Бучей, которые освободили ВСУ. Там не было света и мобильной связи несколько недель, правда не было таких жертв, как в Буче, хотя пропало без вести несколько людей и несколько людей погибло. Есть разрушения. Русские не давали людям выехать из сел и даже не пытались изображать организацию «гуманитарных коридоров», как это они для картинки на ТВ показывают в Херсонской и Запорожской областях. Месяц люди жили без доступа к чему-либо – начинай от медицины до банального хлеба и муки.

- Получается, что оккупанты использовали гражданское население как живой щит?

- Да, по этой причине, а также из-за того, что в этих местах постоянно были большие перемещения техники, в т.ч. в сторону Гостомеля [в этом городке находится аэродром КБ им. Антонова, который российские войска безуспешно пытались использовать для высадки десанта для захвата Киева]. Они не выпускали людей, чтобы те не могли «засветить» их позиции.

Что касается Ирпеня и Бучи, то в 10 км от них есть поселок Бородянка. Генеральный прокурор Венедиктова сообщила, что там, скорее всего, будет еще больше жертв. То же касается и поселка Макаров. И мы, к сожалению, еще увидим множество таких городков, посёлков, где после ухода оккупантов есть признаки военных преступлений и, наверно, геноцида. Я говорю о геноциде, потому что мы видим аналогию с событиями в боснийской Сребреницей, где, как и у нас, выборочно уничтожались мужчины и подростки.

Памятные моероприятия в Сребренице / AP nuotr.

- Какова была реакция парламента на трагические события в Ирпене и Буче?



-Мы незамедлительно обратились к мировым лидерам. Наш спикер Руслан Стефанчук призвал зарубежных лидеров приехать к нам, чтобы своими глазами посмотреть на все эти ужасы. Нужно привлекать к ответственности Россию и её руководство, незамедлительно организовать приезд миссии международного криминального суда и других международных организаций для сбора доказательств военных преступлений. И мы продолжаем повторять, что нынешних санкций против агрессора, видимо, недостаточно.

Нужно говорить об эмбарго на энергоносители, нужно говорить о полном отключении SWIFT, нужно исключать Российскую Федерацию их всех международных и региональных организаций.

- После заявления спикера Стефанчука были ли какие-то отклики от западных партнеров? Кто-то готов уже приехать?

- У нас постоянно ведутся переговоры с коллегами, желающими выступать в украинском парламенте. Я думаю, что теперь мы будем всем им предварительно предлагать посетить наши пригороды. У нас были уже выступления и президента Европарламента госпожи Метсолы, были выступления спикеров балтийских стран, в том числе и литовского спикера госпожи Чмилите-Нильсен. Мы понимаем, что визит - это, возможно, одна из форм и реакции на события, но мы видели сегодня много других реакций, например, резкие заявления Британии и представителей других стран. Несомненно, Евросоюзу следует рассмотреть возможность ужесточения санкций и активнее воздействовать на Российскую Федерацию.

Пользуясь случаем, отдельно благодарю наших балтийских друзей, которые говорят о необходимости полного закрытия границы с Российской Федерацией, т.к. это остался единственный коридор для автомобильного перемещения грузов. И я повторюсь, что мы благодарны литовскому народу за готовность терпеть убытки из-за прекращения грузового транзита.

Война в Украине / AP nuotr.

- У Литвы большие риски в связи с наличием Калининграда…



- Да, мы это учитываем, и готовы содействовать, консультировать по вопросам безопасности, так как мы понимаем, что Украина уже является экспертом по вопросам взаимодействия с Россией. Мы ни в коем случае не хотели бы, чтобы подобные бучанской трагедии произошли в других европейских странах. Это одна из наших миссий – остановить русскую орду на подступах к цивилизованному миру. К сожалению, в результате этого гибнут наши сограждане.

- Возвращаясь к вопросу о взаимодействии Верховной Рады с международными организациями, с коллегами парламентариями из других стран, насколько Вы считаете эффективным использование площадки Парламентской Ассамблеи Совета Европы? Правда там уже нет делегации РФ.

- Давайте откровенно, сейчас большинство международных инструментов более прямого действия оказались неэффективными, примером может служить и Совбез ООН и НАТО. Что касается ПАСЕ, то это всегда была хорошая площадка для донесения своих мыслей до коллег из Европы. Мы понимаем, что Украина пока не является членом Евросоюза, но в свете недавно появившихся перспектив, нам нужно продолжать налаживать связи на всех уровнях. Нам нужно учиться быть евродепутатами. ПАСЕ - это не Европарламент, но это похожая структура. Что касается участия в работе ПАСЕ российской делегации, мы последовательно два года с этим воевали. Правда нас не слышали, потому что были экономические факторы, большие взносы Российской Федерации и т.д. Мы очень положительно оцениваем уход, а де-факто - исключение РФ из СЕ. Это хороший прецедент, пример исключения России из международных организаций.

Война в Украине / AP nuotr.

- Вот, скажем, ФИФА не очень-то спешит исключать Россию…

- Да, везде есть Российская Федерация. Она имеет различное влияние - где-то, как в Совбезе ООН у неё вообще есть право вето и совершенно невозможно бороться с агрессором, если он является ключевой фигурой в международных организациях. Думаю, что у ПАСЕ не будет другого такого шанса, чтобы стать ключевой площадкой для обсуждения всех аспектов военной агрессии Российской Федерации, гуманитарного аспекта, аспекта военных преступлений, аспекта огромного количества вынужденно перемещенных граждан, которых сейчас Европе около 3 - 4 млн и аспекта экономических санкций.

- События последних недель, месяцев, лет показывают, что России доверять невозможною. Как быть с тем, что на переговорах, проходивших в Стамбуле, обсуждался пункт о том, что Россия должна стать гарантом безопасности Украины. Хотя всё понимают, что гарант из России, мягко сказать, так себе?

- Именно в этот момент за Россией должны быть закреплены обязанности гаранта безопасности Украины. Насколько я понимаю, идеи наших переговорщиков, если не поставить Россию в такие же условия, как остальные страны-гаранты, то у нее всегда будет соблазн нарушать безопасность наших границ. Мы доверяем нашим дипломатам, и я думаю, что в ближайшее время будем ждать от них комментариев и больше новостей по данному вопросу.