Война в Украине. США ввели санкции против дочерей Путина - Зеленский считает их недостаточными

На 43-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в среду, 6 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов.

Очередной пакет санкций Запада против России "выглядит эффектно, но его недостаточно", считает президент Украины Владимир Зеленский. Эти меры вряд ли можно назвать "соразмерными тому злу, которое мир увидел в Буче, которое продолжается в Мариуполе", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером в среду, 6 апреля.

По его словам, Украина продолжит настаивать на полном отключении российской банковской системы от международных финансов и на "ином формате" отказа демократического мира от российской нефти. "Эмбарго на поставки российской нефти все равно будет введено, формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще успеют убить украинцев и украинок российские войска, чтобы вы, некоторые политики, смогли приобрести немного решимости", - подчеркнул украинский президент.



Новые санкции

Война в Украине / AP nuotr.

США и ЕС ввели дополнительные санкции против России на фоне обвинений в военных преступлениях в украинском городе Буча.

США впервые наложили санкции на членов семьи Владимира Путина. Речь идет о двух взрослых дочерях Путина: в списке значатся "Катерина Владимировна Тихонова" и "Мария Владимировна Воронцова", которых минфин США называет дочерями президента России.

США ввели санкции против дочерей Путина и назвали их имена. Это Катерина Тихонова и Мария Воронцова

Белый дом заявил, что эти меры, согласованные между Вашингтоном, "Большой семеркой" и Европейским союзом, будут направлены против российских банков и чиновников и запретят новые инвестиции в Россию.

Накануне ЕС объявил о новых санкциях, однако до эмбарго на покупку российских энергоносителей дело не дошло.

Зеленский: Российские войска убирают тела убитых украинцев



Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что военные РФ сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на оккупированной территории тела убитых украинцев. "Но у них не получится, потому что убито очень много. Будет ответственность. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в РФ, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет", - отметил он.

Война в Украине / AP nuotr.

В видеообращении Владимир Зеленский также обратился к россиянам на русском языке, призвав определиться, выступают они "за войну или за мир". "У нацизма нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", - сказал президент Украины.

Пентагон: отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен



Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей Украины.

"Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости [от обоих городов]", - заверил он.

Вторжение в Украину началось 24 февраля сразу с трех флангов, однако несколько дней назад в Москве заявили о намерении сосредоточить силы на востоке страны, где располагаются самопровозглашенные "народные республики".

Как сообщает агентство AP со ссылкой на собственный источник в Пентагоне, численность выводимых из Украины российских войск составляет не менее 24 тысяч человек. При этом из 130 отправленных в Украину батальонов более 80 все еще находятся на территории страны.

Война в Украине / AP nuotr.

Блинкен: Украина одержит победу в любом случае



Глава госдепартамента Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что США и их союзники уже предоставили или в ближайшее время предоставят Украине "10 противотанковых систем на каждый российский танк".

Блинкен также сказал, что вооруженный конфликт на Украине может затянуться, однако он не видит "ни одного потенциального сценария", в котором Киев не одерживает победу.

Э. Блинкен / AP nuotr.

В среду вечером газета New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что в США находится группа украинских военнослужащих, которые в рамках давно запланированной программы тренингов обучаются обрещению с дронами Switchblade.

Одноразовые беспилотники-камикадзе Switchblade разработаны армией США в ходе боевых действий в Афганистане как "барражирующий боеприпас", который весит всего 2,7 кг и умещается в рюкзаке, то есть может переноситься одним военнослужащим.

15 марта Белый дом заявил, что поставит Украине 100 таких беспилотников в рамках пакета помощи на общую сумму 800 млн долларов.