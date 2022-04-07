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2022.04.07 08:39

Подкаст Радио ЛРТ на русском языке «Доверяй, но проверяй» получил международную оценку

LRT.lt2022.04.07 08:39
Моника Юшкявичюте-Муравьева
Моника Юшкявичюте-Муравьева / Фото Ю. Стацявичюса / LRT.lt

В конкурсе Фонда контента („The Content Fund“), который был основан в Брюсселе и который поддерживает независимый контент, разоблачающий российскую пропаганду, подкаст Радио ЛРТ на русском языке «Доверяй, но проверяй» получил денежный приз. Оцененный комиссией подкаст деконструирует основные пропагандистские нарративы России о войне в Украине. Автором эпизода является редактор Департамента национальных программ Моника Юшкевичюте-Муравьева. 

«Война в Европе для нас, журналистов, — это самое горячее время. На данный момент мы все прилагаем огромные усилия, чтобы найти эксклюзивные, правдивые истории, которые опровергают ложь, распространяемую российской пропагандой. Зачастую мы уже не фиксируемся на проделанной работе, поэтому такая оценка очень приятна. Она побуждает нас продолжать работать, чтобы донести информацию до тех, кто склонен верить в дезинформацию», — говорит М. Юшкевичюте-Муравьева.

Подкасты, представленные в конкурсе, были оценены независимой комиссией. «Жюри отметило, что качественно подготовленный подкаст своевременно реагирует на события. В эти неспокойные времена, когда реальность и факты остаются в тени лжи и вымысла, ваша работа имеет историческую важность. Вы распространяете правду, основываетесь на человеческих ценностях, против которых выступает российская пропаганда. Нынешнее время является вызовом для независимых СМИ и создателей контента, а вы отреагировали на них смело и солидно», — заявило жюри конкурса, присудившего приз подкасту.

Подкаст можно послушать тут:


Руководитель Службы новостей Радио LRT Довиле Явинскайте отмечает, что «Доверяй, но проверяй» — первый русскоязычный подкаст. В его создании участвует и активистка, во время августовских событий в Беларуси оказавшаяся в тюрьме за участие в протестах и за критику белорусских властей Белла Фокс.

Довиле Явинскайте
Довиле Явинскайте / LRT.lt

«Мы успели убедится в том, что наши слушатели нуждались в новом 10-минутном формате подкаста. В разгар войны в Украине эта тема стала еще более важной – нужно говорить о пропаганде, деконструировать ее, это наша миссия. Я горжусь командой, которая находит важнейшие пропагандистские нарративы в огромном потоке информации и способна качественно их деконструировать с помощью профессиональных экспертов», – подчеркивает Д. Явинскайте.

Новые эпизоды «Доверяй, но проверяй» можно найти каждый четверг в радиотеке ЛРТ и на других платформах для размещения подкастов, а по пятницам подкаст транслируется в рамках новостной передачи на русском языке на Радио LRT, которая выходит в 16:05.

С началом войны в Украине русскоязычные радиостанции «R RADIO LT» и «Радуга» начали транслировать информационные передачи на русском языке, подготовленные русской службой Радио LRT.

Моника Юшкявичюте-Муравьева
Довиле Явинскайте
# Литва
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