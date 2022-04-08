«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: «Мы это выдержим и победим. Мы - мариупольцы. Мы украинцы»

Война, развязанная президентом России В. Путиным в Украине, нанесла огромный ущерб крупнейшему украинскому городу на берегу Азовского моря Мариуполю, превратившемуся в город-призрак. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил этому городу почетное звание "Город-герой Украины". Журналист из Мариуполя Надежда Сухорукова рассказывает о том, как она живет и выживает в своем городе.

Мы не молчим. Многие говорят или пишут. Многие не могут. Не даёт ком в горле. Не поднимается рука. Есть воспоминания, которые ты прячешь даже от себя.

Мой личный ад. Он остался в Мариуполе. Я не хочу его забирать в мирную жизнь. А он постоянно лезет из всех щелей. Особенно по ночам, в тяжёлых снах и в чувстве вины.

Почему мне кажется, что это я виновата, в том, что погиб мой двоюродный брат, что я не знаю жив ли мой Йосик, что мои родные и друзья все ещё там, что мой город, разрушенный орками и, плачущий черными, от копоти слезами, смотрит на меня осуждающе?

Тогда было все понятно. Это звучит ужасно, но под бомбежками и обстрелами я знала, что делать. Сейчас меня раздирают противоречия. Чем дальше я уезжаю от своего города, тем меньше шансов вернуться. У меня не получается обрезать эту пуповину. Он держит меня. Мой Мариуполь не хочет отпускать.

Мариуполь / AP nuotr.

Он уже не тот, он уже другой, там все плохо и страшно, там невозможно жить, но город не виноват и люди не виноваты. Я знаю, кто убийцы. Их много. Моя ярость выплёскивается в небо. Не понимаю, разве такая ненависть, которая внутри меня, не может убить врагов на расстоянии? Почему они все ещё живы?

Ничего никогда не будет как раньше. Наши судьбы разрушили, наши мечты растоптали, нас научили ненавидеть врагов и желать им смерти настолько искренне, что при виде мертвого оккупанта у нас наворачиваются слезы радости. Мы никогда не были такими. Нас такими сделала война. И мы теперь бесстрашные и отчаянные. Нас невозможно победить. Мы непобедимы.

Я слабая. Я дрожала под бомбами, но все запоминала, а потом записывала. Фиксировала, даже на оккупированной территории и выкладывала на свою страничку. Те, кто были рядом, смотрели недовольно: "Ты нас подставляешь". Мы с мамой уехали от них, чтобы не подставлять. Сейчас все в безопасности. И тоже пишут. Потому что держать это внутри - невозможно.

В Мариуполе под бомбами моя подруга говорила мне: "Как будет, так будет. Я не боюсь". Когда низко летел истребитель она поднимала руку вверх ладонью к небу, поворачивала голову в сторону самолёта и говорила: "Лети мимо". И я почему-то верила, что это подействует.

Тогда было, как будто две меня. Слабая, испуганная Надя, как в детстве, когда наступала темнота и я превращалась в дрожащий комочек. И абсолютно спокойная и готовая к смерти взрослая женщина, которая все записывает и запоминает.

Тогда, во время прямого попадания в дом, все друг друга искали. Было тревожно, что кого-то не найдем. Вспышка, страшный треск и ожидание смерти. Я помню ещё подумала: "А ведь правда, скорость света быстрее скорости звука". Вспышка была похожа на молнию, а звук на раскат гром. Мне показалось, что попадание была в машину во дворе. Оказалось попадание было в крышу. Дом выстоял. Это было чудом. Мы продолжали жить. Я думала, что недолго, до следующего попадания.

Мариуполь / AP nuotr.

Те, кто вышел из ада, знают, как после обстрелов и попаданий люди зовут друг друга. Они произносят самые дорогие имена так, как будто у них разрывается сердце.

Мама кричала: "Владик, где Владик?" Мой родной брат на веранде грел воду на костре. Он успел упасть на пол. Наташа, хозяйка дома искала Максима, своего мужа. Он был на улице, рыл ход из подвала, чтобы можно было выбраться, если засыпят. Максим забежал в дом и спрашивал: "Где Наташа? Кто видел Наташу?" Я кричала на собаку: "Энджи гулять!!! Немедленно гулять!!!" Я никогда на нее не кричала раньше. Мне нужно было ее вывести из этой комнаты. Она упиралась и не хотела. На втором этаже все горело.

Мы были без обуви. Стали искать, что надеть. Я вдела ноги в правый, мамин, в левый, свой сапог. Маме это не понравилось, она потребовала поменяться. Мы ещё тратили время на обмен.

Помню плач детей, крик Кирюши, моего племянника и сильные взрывы, совсем рядом. И желание уйти оттуда. Как будто можно было уйти из ада. Как будто за углом дома этот кошмар заканчивался. Хотелось куда-то бежать. Это было глупо. Бомбили весь район.

Простите меня за то, что я пишу. Мой личный ад живёт внутри меня. Боль уходит только когда я ее проговариваю. Я ее проговариваю вам. Потерпите, пожалуйста. Война закончится. Она закончится и внутри нас. Мы это выдержим и победим. Мы - мариупольцы. Мы украинцы.

В начале апреля российские оккупанты убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичуса. Очень талантливого и светлого человека. Он был без оружия. Он снимал Мариуполь. Хотел показать правду всему миру. Его убили за правду. Он умер, а правда все равно выживет. Она вечная. Ее не убьешь.