«Голос из Мариуполя». Надежда Сухорукова: младенец Никита предупреждал нас об обстрелах – начинал рыдать

Война, развязанная президентом России В. Путиным в Украине, нанесла огромный ущерб крупнейшему украинскому городу на берегу Азовского моря Мариуполю, превратившемуся в город-призрак. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил этому городу почетное звание "Город-герой Украины". Журналист из Мариуполя Надежда Сухорукова рассказывает о том, как она живет и выживает в своем городе.

Вчера моя подруга прислала видео нашего Никитоса. Это подвал в ноевом ковчеге, в котором малыш находился после роддома. Видео сохранилось у его мамы, у Юли. Сейчас малыш подрос и находится с мамой, бабушкой, тетей и прабабушкой на Западной Украине. Документы ему сделали и в ближайшее время они отправятся в Прибалтику.



Юлька ушла в роддом в среду. И сразу же пропала связь. Набирать было бессмысленно и мы с мамой решили навестить мою подругу, ее маму, завтра. Это было самое бесполезное слово. Завтра могло не быть. Но мы с мамой упорно планировали следующий день.

Тогда ещё мы прятались в тамбуре от обстрелов. Тогда ещё наша соседка тетя Шура выходила к нам с табуретом. Ее муж оставался в квартире. Он уверял, что это бесполезно. Если что-то прилетит, тамбур нас не спасет. Только продлит агонию. Я тоже была в этом уверена. Но в тамбуре было не страшно, потому что через две стены адские звуки доносились не так сильно. Тетя Шура и дядя Саша, соседи моей мамы, их дочь и внук на момент нашего отъезда из города оставались в Мариуполе.

Во время обстрелов мы разговаривали о мирной жизни и о чем-то обыденном, не связанном с войной. Это было странно. В стены долбили, как будто молотом по огромной наковальне, где-то рядом падали снаряды, дверь ходила ходуном, в подъезде у лифта кричали дети, они не успели спуститься подвал. По лестнице во время обстрела идти было нельзя. Я обнимала себя руками и качалась на табуретке. Хорошо, что никто не видел. В тамбуре было очень темно.

Темнота вообще стала нашим постоянным спутником. Темно было даже днём. Небо в черном дыму не пропускало солнце, а окна мы заложили подушками и завесили одеялами. Когда пришли морозы и выпал снег, оказалось, что нам нечем укрываться, а в квартире было очень холодно. Мы сняли одеяла и оставили окна открытыми. Через несколько дней взрывной волной у нас выбило стекла на лоджии, а дверь на балконе искорежило так, что она больше не закрывалась.

Мама все время предлагала куда-то идти. Кого-то навещать. Сначала мы отвели свою собаку в частный дом к друзьям. Выгуливать ее утром и вечером было опасно. Собака не понимала, что происходит и пыталась убежать подальше от подъезда, чтобы найти чистую землю без осколков снарядов и стекла. Она поджимала лапы и смотрела страдальчески на меня. Ей было некуда ступить.

Потом мы пошли навестить мою подругу в девятиэтажке рядом. Маме было важно узнать, как себя чувствует ее дочь и кого она родила.

Мариуполь. Война в Украине / Shutterstock.com

Юлька, дочь моей подруге, родила Никиту. У нее было кесарево второго марта. Четвертого она ушла из роддома. Шестого пришла с малышом в дом наших знакомых. На ее седьмом этаже было очень страшно. Ее сестра, мама, бабушка, крошечный Никита спали в коридоре на полу. Воду для смеси разогревали на сухом горючем. Маленький принц не мог есть смесь, если ее разбавляли водой, согретой на костре.

У Юльки очень болел шов. Мы обрабатывали его перекисью. Я говорила ей: "Зачем ты ушла из роддома? Там же профессионалы. Ты слишком рано выписалась". Юлька сначала отвечала, что очень волновалась за своих, а потом сказала: "Там слишком большие окна. Мне было очень страшно".

Через несколько дней, девятого марта, российский летчик сбросил на роддом авиабомбу. В роддоме оставались женщины, которые не могли уехать домой. Одна из них жила в селе под Мариуполем. Ее даже никто не навещал. Она родила девочку. Медперсонал кормил роженицу из своих запасов. Я ничего не знаю о ее судьбе.

Крошечный Никита жил в подвале практически постоянно. Иногда его выносили на поверхность, и он рассматривал все вокруг очень взрослым, понимающим взглядом. Его обожали. Многочисленные женщины носили на руках и укачивали. Юлька вздыхала. Она хотела, чтобы малыш был более самостоятельным.

Однажды Никиту вынесли на улицу. Из комбинезона торчал один нос. Он спал и нюхал воздух, пахнущий порохом. Я навсегда запомнила эту первую прогулку. Лена, моя подруга и бабушка малыша, держит его на руках, малыш спит, а вокруг слышится скрежет железа, как будто кто-то перетаскивает огромный металлический каркас. Мы знали, сразу после этого будут стрелять. Первая прогулка Никиты заняла целых пять минут.

Наверное, Никита считал, что родился в сумрачном, страшном мире. Он постоянно был в темноте. В подвале горел фонарик, в комнате на первом этаже, куда его приносили, чтобы обработать пупок, тоже было полутемно. На первом этаже окна закрыли мешками с песком.

Мариуполь. Война в Украине / Shutterstock.com

Никитин папа воевал за Украину, и мы назвали малыша сыном полка. Юлька иногда убегала звонить мужу со ступенек 105 дома. Когда была редкая связь. В это время всегда были обстрелы. Мы уговаривали Юльку не ходить, но она очень хотела услышать голос мужа.

Никита как-то чувствовал обстрелы. За несколько минут до их начала начинал рыдать младенческим басом. Его голосок раздавался из-под земли, а потом сразу же начинали стрелять. Никита нас предупреждал. Мы ложились на диван, закрывали головы подушками и слушали гул самолёта. Именно так и лежали, когда в крышу дома прилетел снаряд. Второй этаж загорелся.

Через минуту к нам прибежали соседи и с криком:"Вы живы? Все живы? У вас нет крыши!”, стали помогать выводить детей из подвала и переводить их в гараж. Никита тоже был в подвале. Его мама и бабушка схватили малыша и помчались под снарядами и минами домой на седьмой этаж. Мы уже ничем не могли им помочь. В тот день мы даже не знали, живы они или нет.