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2022.04.06 15:12

Литва: пруд возле посольства России окрасили в красный цвет

BNS, LRT.lt2022.04.06 15:12
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет / D. Umbraso/LRT nuotr.

Пруд возле российского посольства в Вильнюсе в среду был окрашен в красный цвет в ответ на агрессию России в Украине.

Авторы этой акции - создатель журналистской платформы NARA Беата Тилмантайте, а также Неринга Рекашюте и Аурелия Урбонавичюте.

В число авторов входит и опимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите, которая в рамках перформанса переплыла окрашенный в красный цвет пруд.

Представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская информировала BNS, что акция протеста не навредит природе, краска безвредная.

Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет / P. Peleckio/BNS nuotr.

Представитель по связям с общественностью Вильнюсского городского самоуправления Паулюс Вайтекенас сказал BNS, что это художественный перформанс, призванный привлечь внимание мира к военным преступлениям России.

На 42-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил немецкому телеканалу Deutsche Welle, что убийства в Буче (под Киевом) можно назвать геноцидом, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
Пруд возле посольства России окрасили в красный цвет
# Литва# Война в Украине
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