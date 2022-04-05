Российская художница Анна Стрелкова: после событий в Буче невозможно молчать

Все больше российских деятелей искусств, реагируя на войну России в Украине, решают не молчать. Среди из них - известный автор работ из песка Анна Стрелкова.

Анна Стрелкова родилась в творческой семье в Нижнем Новгороде, она рисует свои картины песком.

В интервью русской службе Радио ЛРТ художница рассказала, что после массовых убийств в Буче она больше не может молчать.

- Месяц назад, когда все это началось мы очень активно об этом говорили, выходили на улицы, протестовали. Делали многое, чтобы донести свою гражданскую позицию. А потом начались задержания, выпуск совершенно безумных законов о фейках, людей начали признавать национальными предателями, людей сковал страх. Я тоже поддалась ему, но после того, как мы увидели, что произошло в Буче, я поняла, что просто предам себя, если не выскажусь и не сделаю хоть что-то, что от меня зависит.

- Насколько вы, говоря о войне в Украине, чувствуете себя в безопасности?

- Я понимаю, что, находясь в России, в принципе можно ни о чем не говорить, но не быть по-настоящему в безопасности. Потому что попадая в руки представителей полиции, ты понимаешь, что они живут не по закону и общаются с тобой не согласно закону, а согласно своим представлениям о том, что правильно, а что нет. Эти представления у нас очень расходятся. Я поняла, что все, что я сделаю или не сделаю, отношения к законности не имеет.

- Достаточно ли у ваших коллег смелости говорить об этом?

- Большинство из моих коллег, которые находятся на территории России, высказываются в очень аллегоричной форме – рисуют неоднозначные картины, чтобы показать свое отношение. Они не говорят, кто прав, а кто виноват, они просто высказывают свое отношение к войне как к ужасному процессу. Также у меня много коллег в Украине, они высказываются, конечно, гораздо жестче.

- Некоторые ваши коллеги, которые высказывались против войны в России, вынуждены были покинуть свою страну. Вы остались в России, какие у вас мотивы?

- На самом деле я думаю, что тоже скоро покину Россию. Для того, чтобы это сделать, мне нужно намного больше времени, потому что у меня большая семья, много людей, которые от меня зависят. Для того, чтобы они жили в комфорте, я должна заботиться о них.

- Какими настроениями сейчас живут москвичи?

- Я живу в городе-миллионнике (Нижнем Новгороде - ред.), но это все равно провинциальный город. Думаю, что настроения немного отличаются от московских. Здесь гораздо больше людей, которые тем или иным образом поддерживают то, что сейчас происходит. Из общения с людьми из Москвы, я понимаю, что там более протестные настроения.

Антивоенные протесты в России / фото AP

- У вас есть ответ на вопрос – почему у президента России Владимира Путина такие высокие рейтинги?

- Честно говоря, я не очень понимаю. Мне кажется, что очень хорошо работает пропаганда, она распространяется даже на людей, которые не смотрят телевидение. До них каким-то образом просачивается информация через соцсети, знакомых, которые пересылают им какую-то информацию. Я считаю, что люди пытаются каким-то образом оправдать происходящее для себя, чтобы не чувствовать себя плохими людьми, поэтому они верят тому, что говорит пропаганда. А она говорит, что Россия на стороне добра.

- Какие вы слышите интерпретации событий в Украине, которыми оправдывается все происходящее?

- Есть разные позиции. На каждый факт они говорят, что все не так однозначно, есть разные точки зрения. Это как в суде - обоснованные сомнения, которые достаточно просто вбросить. Люди, которые готовы поверить в это – хватаются (за эту информацию – ред.). Одни говорят, что что-то неоднозначно, другие - что там националисты, третьи - что это масонский заговор. Очень много версий.