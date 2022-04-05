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2022.04.05 08:26

Война в Украине. Джейк Салливан: Россия изменила цели и планы и готовится к новому этапу войны

LRT.lt, Deutsche Welle2022.04.05 08:26
Буча. Война в Украине
Буча. Война в Украине / AP nuotr.

На 41-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины.

Россия, вероятно, изменила цели и планы и готовится к новому этапу войны, который может длиться несколько месяцев. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил советник президента США Джейк Салливан.

По его словам, Москва планирует перебросить десятки тысяч солдат на восток и юг Украины страны, сосредоточив внимание на Донецкой и Луганской областях. Войска РФ, по его словам, будут продолжать блокировать Николаев и атаковать Харьков.

Президент ФРГ признал ошибки в политике в отношении РФ

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) впервые признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил политик в понедельник, 4 апреля.

Штайнмайер также признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой включить Россию в общую архитектуру европейской безопасности", передает агентство dpa.

Штайнмайера в последние дни критиковали за то, что он до сих пор не высказался по поводу собственных просчетов, особенно во время его работы на посту министра иностранных дел. По словам президента ФРГ, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

Глава германского государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с Россией при Путине "возврата к довоенному статус-кво не будет".

Буча. Война в Украине
Буча. Война в Украине
Буча. Война в Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер
# В мире# Война в Украине
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