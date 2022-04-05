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2022.04.05 08:24

В Вильнюсе снова осквернен Панеряйский мемориал памяти жертв Холокоста

BNS, LRT.lt2022.04.05 08:24
Панеряйский мемориал
Панеряйский мемориал / E. Blaževič/LRT nuotr.

Снова осквернен Панеряйский мемориал памяти жертв Холокоста, подтвердили BNS в полиции Вильнюса.

"2 апреля поступило сообщение, что ночью на некоторых памятниках мемориала были нарисованы буквы V и Z, это сообщение добавлено к уже проводимому досудебному расследованию", - сказала BNS в понедельник представитель по связям с общественностью комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

В минувшую пятницу сообщалось, что символами российской войны в Украине Z и V были осквернены мемориальные памятники в Панеряй, начато досудебное расследование о нарушении общественного порядка.

Представители Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) констатировали, что это новый выпад, поскольку после первого акта вандализма буквы были смыты.

"По нашим данным, это новый случай, после первого инцидента, о котором стало известно в пятницу, представители нашей общины поехали туда и все эти страшные символы были смыты", - сказала BNS представитель общины Рута Рибинскайте.

По ее словам, в воскресенье вечером на аккаунт ЕОЛ в фейсбуке пришло сообщение с фотографиями, что день назад между пятью и шестью часами вечера на памятниках мемориала снова были замечены символы V и Z.

Панеряй является местом самых массовых убийств, осуществленных нацистами в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50-70 тыс. человек, большинство из которых были евреями из Вильнюса и Вильнюсского региона.

Упомянутые символы появились в последнее время, когда Россия начала военное вторжение в Украину.

Министерство обороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает "За победу", а символ V – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

# Литва
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