Дайнюс Крейвис

Новости

42 мин. назад

Крейвис: если потребуется, правительство запретит предприятиям покупать российский газ

Э. Макрон

Новости

2 ч. назад

Президент Франции предложил остановить импорт нефти из России в ЕС

Посольство России в Вильнюсе

Новости

3 ч. назад

Литва предписала послу России покинуть страну и отзывает своего посла из РФ

А. Меркель и В. Зеленский

Новости

3 ч. назад

Меркель считает правильным отказ принять Украину в НАТО в 2008 году

IT-компания

Новости

3 ч. назад

Армонайте: действовавшие в РФ международные компании не смогут переехать в Литву

В. Ландсбергис

Новости

6 ч. назад

Витаутас Ландсбергис: это ползучий геноцид украинского народа

Александар Вучич

Новости

7 ч. назад

Президент Сербии Вучич победил на выборах

Украинские беженцы

Новости

7 ч. назад

В Литве зарегистрировано почти 40 тыс. беженцев из Украины

Защитные маски

Новости

10 ч. назад

В Литве ослабляется масочный режим

Посольство России в Вильнюсе

Новости

10 ч. назад

Неизвесные сообщили о взрывчатках в посольствах РФ и Беларуси в Вильнюсе

Buča

Новости

11 ч. назад

Война в Украине. Британский эксперт: Буча - не единичное зверство

Война в Украине

Новости

20 ч. назад

Хроника путинской войны. ЕС готовится к обсуждению новых штрафных мер против России

Литовская армия

Новости

1 д. назад

Германия размещает в Литве систему ПВО «Ozelot»

Патриарх Кирилл

Новости

1 д. назад

На фоне войны с Украиной патриарх Кирилл совершил богослужение в главном храме российской армии

Украинский военнослужащий проверяет, не заминировано ли тело

Новости

1 д. назад

Науседа об убийствах в Буче: российская «освободительная» армия истязала гражданских жителей

Касым-Жомарт Токаев

Новости

1 д. назад

Контрразведка Казахстана заявила о предотвращении покушения на президента

Новости

2022.04.04 18:51

Крейвис: если потребуется, правительство запретит предприятиям покупать российский газ

BNS, LRT.lt2022.04.04 18:51
Дайнюс Крейвис
Дайнюс Крейвис / BNS nuotr.

Правительство Литвы может запретить литовским предприятиям покупать российский газ, если они в будущем решать его покупать, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Мне очень трудно представить предприятия, финансирующие своими действиями войну в Украине и убийства невинных людей. Если такие предприятия появятся, тогда правительство примет соответствующие решения", - сказал в понедельник журналистам Крейвис, отвечая на вопрос, как будет реагировать правительство, если предприятия в будущем решат возобновить сделки с российским поставщиком газа "Газпром".

"Литва приняла много решений - и по калийным удобрениям, и по российскому СПГ (запрещены грузы компании "Новатэк" - BNS). Если найдутся смельчаки, которые додумаются финансировать войну в Украине, правительство примет соответствующие решения", - добавил министр.

Крейвис сказал, что Литва сейчас оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

После того, как президент России в марте заявил, что оплата за поставляемый Евросоюзу газ будет приниматься только в рублях, литовский государственный поставщик газа Ignitis сообщил, что больше не будет покупать российский газ.

# Литва# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Э. Макрон
2 ч. назад

Президент Франции предложил остановить импорт нефти из России в ЕС

Посольство России в Вильнюсе
3 ч. назад

Литва предписала послу России покинуть страну и отзывает своего посла из РФ

дополнено
А. Меркель и В. Зеленский
3 ч. назад

Меркель считает правильным отказ принять Украину в НАТО в 2008 году

IT-компания
3 ч. назад

Армонайте: действовавшие в РФ международные компании не смогут переехать в Литву

В. Ландсбергис
6 ч. назад

Витаутас Ландсбергис: это ползучий геноцид украинского народа

Александар Вучич
7 ч. назад

Президент Сербии Вучич победил на выборах

Украинские беженцы
7 ч. назад

В Литве зарегистрировано почти 40 тыс. беженцев из Украины

Защитные маски
10 ч. назад

В Литве ослабляется масочный режим

Посольство России в Вильнюсе
10 ч. назад

Неизвесные сообщили о взрывчатках в посольствах РФ и Беларуси в Вильнюсе

Buča
7
11 ч. назад

Война в Украине. Британский эксперт: Буча - не единичное зверство

обновляется
7
Война в Украине
8
2022.04.03 23:12

Хроника путинской войны. ЕС готовится к обсуждению новых штрафных мер против России

постоянно дополняется
8
Buča
7
2022.04.04 07:49

Война в Украине. Британский эксперт: Буча - не единичное зверство

обновляется
7
Посольство России в Вильнюсе
2022.04.04 16:21

Литва предписала послу России покинуть страну и отзывает своего посла из РФ

дополнено
Защитные маски
2022.04.04 09:30

В Литве ослабляется масочный режим

Украинские беженцы
2022.04.04 11:34

В Литве зарегистрировано почти 40 тыс. беженцев из Украины

IT-компания
2022.04.04 15:41

Армонайте: действовавшие в РФ международные компании не смогут переехать в Литву

В. Ландсбергис
2022.04.04 13:16

Витаутас Ландсбергис: это ползучий геноцид украинского народа

Посольство России в Вильнюсе
2022.04.04 08:34

Неизвесные сообщили о взрывчатках в посольствах РФ и Беларуси в Вильнюсе

А. Меркель и В. Зеленский
2022.04.04 15:57

Меркель считает правильным отказ принять Украину в НАТО в 2008 году

Александар Вучич
2022.04.04 11:37

Президент Сербии Вучич победил на выборах