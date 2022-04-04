Крейвис: если потребуется, правительство запретит предприятиям покупать российский газ

Правительство Литвы может запретить литовским предприятиям покупать российский газ, если они в будущем решать его покупать, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Мне очень трудно представить предприятия, финансирующие своими действиями войну в Украине и убийства невинных людей. Если такие предприятия появятся, тогда правительство примет соответствующие решения", - сказал в понедельник журналистам Крейвис, отвечая на вопрос, как будет реагировать правительство, если предприятия в будущем решат возобновить сделки с российским поставщиком газа "Газпром".

"Литва приняла много решений - и по калийным удобрениям, и по российскому СПГ (запрещены грузы компании "Новатэк" - BNS). Если найдутся смельчаки, которые додумаются финансировать войну в Украине, правительство примет соответствующие решения", - добавил министр.

Крейвис сказал, что Литва сейчас оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

После того, как президент России в марте заявил, что оплата за поставляемый Евросоюзу газ будет приниматься только в рублях, литовский государственный поставщик газа Ignitis сообщил, что больше не будет покупать российский газ.