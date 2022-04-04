Президент Сербии Вучич победил на выборах

По предварительным данным, Александар Вучич получает около 60 процентов голосов, его ближайший конкурент Здравко Понош - 17 процентов.

В Сербии после обработки более 82 процентов бюллетеней на парламентских выборах, проходивших в воскресенье, 3 апреля, коалиция под названием "Вместе мы можем все", возглавляемая правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) президента Александара Вучича, набирает 44,4 процента голосов.

Уже ясно, что президентский пост сохранит и сам Вучич. На прошедших одновременно с парламентскими выборах он, по предварительным данным, получает около 60 процентов голосов. Его ближайший конкурент Здравко Понош набрал около 17 процентов голосов. Вучич станет первым сербским президентом, которому удалось избраться на второй срок.

Парламентские и президентские выборы в Сербии на фоне войны в Украине



Парламентские и президентские выборы в Сербии проходили на фоне войны, развязанной Россией в Украине. Агрессию Москвы в Украине решительно поддерживают многие сербы, а президент Вучич в ходе избирательной кампании пообещал "мир" и "стабильность". Такие важные прежде темы, как защита окружающей среды и коррупция, отошли из-за войны на задний план.

Главный соперник Александара Вучича - бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Здравко Понош, которого поддерживает проевропейская оппозиция. Эксперты, однако, полагают, что ему не удастся победить Вучича, который со времени избрания на пост президента в 2017 году консолидировал свою власть. Вучич фактически контролирует СМИ и государственные учреждения в Сербии.



DW