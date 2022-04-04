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2022.04.04 11:34

В Литве зарегистрировано почти 40 тыс. беженцев из Украины

BNS, LRT.lt2022.04.04 11:34
Украинские беженцы
Украинские беженцы / AP nuotr.

В Литве зарегистрировано 39,6 тыс. беженцев из Украины, 16,8 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрированы в Вильнюсском центре регистрации. Другие зарегистрировались в территориальных отделениях Департамента миграции, в центрах регистрации Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляй и Мариямполе.

Почти 4,5 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 12 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 216 беженцев, из них 73 - несовершеннолетние, среди которых 20 - детей до шести лет.

Большинство прибывших подали просьбы о временном виде на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,2 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить более 10 млн человек.

# Литва
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