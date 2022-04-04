Война в Украине. ООН: в Украине с начала войны погибли более 1400 мирных жителей

На 40-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения войск РФ в Украину 24 февраля погибли 1417 мирных жителей. Кроме того, у управления есть подтвержденная информация о 2038 раненых. Реальные цифры гражданских жертв войны в Украине, по всей вероятности, значительно выше, поскольку в Женеве публикуют только проверенные данные.



В большинстве случаев причиной гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, указали в организации.



Дуда призвал привлечь к ответственности совершивших преступления в городе Буча

Киевский пригород Буча / AP nuotr.

Президент Польши Анджей Дуда призвал привлечь к ответственности совершивших преступления в городе Буча. "Преступники должны называться преступниками, предстать перед судом и быть осуждены. Фотографии из Бучи опровергают мнение о том, что мы должны искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", - написал он в Twitter.

Российская сторона попросила провести понедельник заседание СБ ООН в связи с "провокацией украинских радикалов в Буче", сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Зеленский призвал зрителей "Грэмми" поддержать Украину

Зеленский призвал зрителей "Грэмми" поддержать Украину / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в США, призвав зрителей поддержать жителей Украины "любым возможным способом". "Что более противоположно музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей", - заявил Зеленский в видеообращении, транслировавшемся перед выступлением американского певца Джона Роджера Стивенса, известного как Джон Ледженд, и украинской поэтессы Любови Якимчук.

"Заполните тишину своей музыкой. Заполните ее сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас любым возможным способом. Любым, но не тишиной", - сказал он по-английски.



Российские военные облучились на ЧАЭС

По данным главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, российские военнослужащие за сутки в так называемом Рыжем лесу возле Чернобыльской атомной станции могли получить годовую дозу облучения и представлять опасность для окружающих.



Основной слой радионуклидов, попавший в почву после Чернобыльской катастрофы, к сегодняшнему моменту спустился где-то на 30-40 см под землю, а россияне рыли окопы по всей территории зоны отчуждения, нарушив естественный защитный слой, указал он. По словам Крамаренко, в Рыжем лесу (наиболее опасном пункте временного захоронения радиоактивных отходов) "фон такой, что человек, который не двигаясь, проведет там 24 часа, получит годовую дозу облучения", а если солдаты рыли почву, то "облучение увеличивается в разы".



При этом какой именно вред получили военнослужащие, должны определить врачи.